حماس: قياداتنا غادرت الدوحة ووفد من الحركة سيزور طهران قريبا وزيارة القاهرة "ايجابية"

مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:07 10/06/2017 حدث بتاريخ: 16:08 10/06/2017

أكد مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان مغادرة قيادات من الحركة للدوحة، مبررا الأمر بترتيب البيت الداخلي لحماس في أعقاب الانتخابات.

وقال حمدان إن مغادرة أعضاء حماس سبقت الشروط التي وضعت على قطر منها ما هو مرتبط بعلاقتها بحماس، مضيفا أنه لا مانع لدى الحركة من المساهمة في تخفيف الضغط على الدوحة.

وأعلن حمدان، أن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة سيزور إيران قريبا ضمن جولة تشمل دولا أخرى لم يحددها.

وقال حمدان إن وفد الحركة برئاسة مسؤولها في غزة يحيى السنوار، الذي يزور القاهرة حاليا سيعود إلى قطاع غزة، فيما سيقود هنية الوفد إلى طهران، موضحا أن مناخ زيارة القاهرة كان إيجابيا حتى الآن وقد يثمر تفاهمات حول قضايا تخص الجانبين.