ترامب يدعو قطر للتوقف "فورا" عن تمويل الارهاب

الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في البيت الابيض

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:03 09/06/2017 حدث بتاريخ: 23:03 09/06/2017

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب قطر الجمعة للتوقف "فورا" عن تمويل الارهاب، ودعا "كذلك دولا اخرى ايضا في المنطقة للقيام بالمزيد والقيام به بشكل اسرع".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض ان "دولة قطر للاسف قامت تاريخيا بتمويل الارهاب على مستوى عال جدا".

واضاف "لقد قررت مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية ان الوقت حان لدعوة قطر الى التوقف عن تمويل" للارهاب.

وشدد الرئيس الاميركي على ان الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط والغاز "عليها ان توقف هذا التمويل وفكرها المتطرف في مجال التمويل".

وتابع "اريد ان اطلب من كل الدول التوقف فورا عن دعم الارهاب. اوقفوا تعليم الناس قتل اناس آخرين".