الدوحة ترفض اي تدخلات في سياساتها وتؤكد قدرتها على الصمود "الى ما لا نهاية"

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث الى وكالة فرانس برس في الدوحة في الثامن يونيو 2017

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:59 08/06/2017 حدث بتاريخ: 21:00 08/06/2017

اعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني الخميس ان الدوحة ترفض اي تدخلات في سياساتها الخارجية، مشددا على انها قادرة على الصمود "الى ما لا نهاية" في مواجهات الاجراءات الهادفة الى تضييق الخناق عليها اقتصاديا.

وجاءت تصريحات الوزير القطري ردا على مطالبة المملكة العربية السعودية ودول خليجية وعربية حليفة، الدوحة بتغيير سياساتها الاقليمية ووقف مساندة "جماعات ارهابية" تنشط في المنطقة.

وكانت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت الاثنين علاقاتها مع الدوحة على خلفية اتهامها بدعم الارهاب، واتخذت اجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات اليها واغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية.

وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن ال ثاني لوكالة فرانس برس ردا على مطالبة هذه الدول بلاده بتغيير سياساتها قبل اعادة العلاقات معها "لا يحق لاحد التدخل في سياساتنا الخارجية".

وشدد الوزير على ان قطر قادرة على الصمود "الى ما لا نهاية" في مواجهات الاجراءات ضدها، وذلك غداة إعلان مسؤولين قطريين ان مخزون قطر من السلع الغذائية الاساسية يكفي السوق القطري لاكثر من 12 شهرا، في محاولة لطمأنة السكان اثر اغلاق الحدود البرية مع السعودية.

ورغم الدعوات التي وجهتها دول كبرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا للسعودية وقطر للتهدئة والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، تسير الازمة، وهي الاكبر في الشرق الاوسط منذ سنوات، في منحى تصاعدي منذ الاثنين.

لكن الوزير القطري اكد ان الخلاف لن يصل الى مرحلة التصعيد العسكري.

وقال "لا نرى في الحل العسكري خيارا" للازمة، مضيفا ان قطر "لم ترسل مجموعات (إضافية) من الجنود الى حدودها" مع السعودية.