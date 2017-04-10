مجلس الوزراء المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:58 10/04/2017 حدث بتاريخ: 12:59 10/04/2017

قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه وافق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين وذلك بعد مقتل 44 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين أمس الأحد.

وقال البيان "في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين."

وأضاف أنه بموجب القرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين."

ودفعا التفجيران السيسي لاتخاذ قرارات بتكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب قوات الشرطة وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقا للدستور يتعين عرض إعلان حالة الطوارئ على البرلمان خلال سبعة أيام ليقرر ما يراه بشأنه.

وأعلن السيسي أيضا اتخاذ قرار بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر.