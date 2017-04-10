أحد منفذي تفجيري الكنيستين بمصر عمل في الكويت محاسبا لمدة أربعة أشهر

مكان التفجير في طنطا

كتب بواسطة: %s العربية نت المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:16 10/04/2017 حدث بتاريخ: 10:16 10/04/2017

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة أنه حسب معلومات أولية عن منفذي حادثي الأحد في مدينتي طنطا والإسكندرية، فإن المعلومات تشير إلى أن المتهم الأول هو "أبو اسحق المصري"، وهو مسؤول عن عملية استهداف كنيسة الإسكندرية.

وهو من مواليد الأول من سبتمبر عام 1990، في منيا القمح، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة.

أبو اسحق المصري المسؤول عن عملية استهداف كنيسة الاسكندرية بحسب ما ظهر بكاميرا المراقبة عمل محاسباً بالكويت لمدة أربعة شهور. وسافر إلى تركيا ثم إلى سوريا في 26 ديسمبر عام 2013، عاد بعدها إلى سيناء.

أما المسؤول عن استهداف كنيسة طنطا، فهو "أبو البراء المصري"، من مواليد قرية أبو طبل بكفر الشيخ في 13 ديسمبر عام 1974.

وهو حاصل على دبلوم صنايع، ومتزوج وله 3 أطفال. دخل الي سوريا في 15 أغسطس عام 2013، وقد سافر إلى لبنان ثم عاد إلى سوريا.

وكان تنظيم داعش قد تبنى في وقت سابق التفجيرين اللذين وقعا في مصر بكنيستين في طنطا عاصمة محافظة الغربية ، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وتوعد بالمزيد من الهجمات.

وقال "داعش" إن اثنين من أفراده نفذا تفجيري الكنيستين المصريتين بسترتين ناسفتين، وحذر المسيحيين من مزيد من الهجمات.