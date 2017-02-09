السيسي يؤكد انه لن يسمح لاصحاب "توجهات دينية معينة" بالانضمام الى الجيش

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في 30 يناير

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:53 09/02/2017 حدث بتاريخ: 17:53 09/02/2017

اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس انه لن يسمح لاصحاب "توجهات دينية معينة" بالانضمام الى الجيش، في اشارة واضحة الى انصار جماعة الاخوان المسلمين.

وقال السيسي في كلمة القاها اثناء حضورة ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثها التلفزيون المصري "لا يمكن ان يدخل الجيش الا المصري الذي ليس له توجهات دينية معينة، موضحا ان من حق "المصري المسلم والمصري المسيحي" الانضمام الى الجيش، لكن مكررا صفة "التوجهات الدينية المعينة".

واضاف "من له توجه معين، يجب ان نبقيه بعيدا عن الجيش ومؤسسات الدولة، لانه سيميل بالرغم منه الى توجهه".

وأكد أنه سيتم طرد أصحاب هذه "التوجهات" التي لم يحددها بالاسم من الجيش.

ولفت الى ان "هذا الامر معمول به منذ ثلاثين عاما وهذا هو السبب في انه جيش مصر وليس جيش اي أحد".

وتابع أنه عندما يأتي عسكريون من دول اخرى للتدريب في مصر، "نقول لهم اننا ندرب جيشا وطنيا وليست لدينا توجهات مذهبية او طائفية".

وأطاح السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 عندما كان قائدا للجيش، بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين بعد تظاهرات شارك فيها الملايين للمطالبة برحيله.

وشنت السلطات حملة قمع دامية ضد انصار الاخوان عقب اطاحة مرسي.