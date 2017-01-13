دخول ورشات الصيانة إلى عين الفيجة لإصلاح مضخات مياه دمشق

سوريون يملأون اوعيتهم بالمياه من صهريج للهلال الاحمر السوري في دمشق

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:09 13/01/2017 حدث بتاريخ: 19:09 13/01/2017

دخلت ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة مياه دمشق الجمعة إلى بلدة عين الفيجة التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة في وادي بردى لإصلاح مضخات تغذي العاصمة بعد أسابيع من انقطاع المياه، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري عن محافظ ريف دمشق.

وعين الفيجة داخل منطقة وادي بردى التي تقع على بعد 15 كيلومترا شمال غرب دمشق وتضم المصادر الرئيسية التي ترفد دمشق بالمياه المنقطعة منذ 22 كانون الاول/ديسمبر بصورة تامة عن معظم احياء العاصمة جراء المعارك بين قوات النظام وفصائل معارضة.

ولفت محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح للجيش بالسيطرة على المنطقة، مشيرا إلى أن فرق الصيانة ستعيد إصلاح مضخات المياه في أسرع وقت ممكن.

وقال إبراهيم للصحافيين في منطقة قريبة من النبع "أوقفنا في عين الفيجة العمل العسكري، وبدأنا مع المسلحين التسويات".

وأضاف "سيتم إصلاح خط المياه خلال ثلاثة أيام. الخط يحتاج إلى أكثر من عشرة أيام لكن عمليات الإصلاح ستتم ليل نهار. سيتم اتخاذ تدابير سريعة لإيصال المياه غدا إلى دمشق".

وأوضح المحافظ أن هناك توجها إلى اتفاق "مصالحة" مع المقاتلين في المنطقة، قائلا "من يريد أن يسلم السلاح ويعود إلى حضن الوطن سيسلم سلاحه، ومن يريد من جبهة النصرة الذين لا نرغب بهم هنا، سيخرجون من سوريا عن طريق إدلب".

ولفت إلى أن "الباصات وصلت (...) وسيتم نقلهم اليوم مساء"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق سوري سوري من دون وجود أي طرف ثالث".

وأكد إبراهيم أن "منطقة وادي بردى ستكون آمنة خلال ساعات. لن يتم قطع المياه بعد اليوم عن مدينة دمشق".

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول ورشات الصيانة إلى نبع عين الفيجة وأنه تم رفع العلم السوري في المنطقة.

وتتهم دمشق الفصائل المعارضة ومقاتلي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) بقطع المياه عن دمشق بعد يومين من اندلاع المعارك، في حين تقول الفصائل ان قصف قوات النظام ادى الى تضرر مضخة المياه الرئيسية، نافية اي وجود لجبهة فتح الشام.