خمسة مسؤولين اماراتيين بين ضحايا تفجير قندهار

انتشار امني امام مقر اقامة والي قندهار عقب التفجير

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:29 11/01/2017 حدث بتاريخ: 10:29 11/01/2017

اعلنت دولة الامارات الاربعاء ان خمسة من مسؤوليها الحكوميين قتلوا في الهجوم الذي تعرض له مقر اقامة والي قندهار في جنوب في افغانستان مساء الثلاثاء واسفر عن مقتل 12 شخصا على الاقل.

وقال بيان رئاسي نشرته وكالة الانباء الرسمية "وام" ان رئيس الامارات الشيخ خليفة من زايد ال نهيان ينعى "ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن الأبرار وفد الدولة المكون من الشهداء" الخمسة.

وعدد البيان اسماء خمسة اشخاص قال انهم كانوا مكلفين "تنفيذ المشاريع الانسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان والذين قضوا نحبهم مساء الثلاثاء نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار".

ولم يرد اسم السفير الاماراتي في افغانستان جمعة محمد عبد الله الكعبي الذي اعلن عن اصابته في الهجوم، بين الضحايا الخمسة.

وامر رئيس الامارات بتنكيس الاعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في الامارات لمدة ثلاثة أيام "تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية".

وتعرض مقر اقامة والي قندهار كبرى مدن جنوب افغانستان قرب باكستان، لانفجارات مساء الثلاثاء اوقعت 12 قتيلا وعددا من الجرحى. وقالت قيادة شرطة الولاية ان متفجرات "وضعت في ارائك وفجرت خلال العشاء".

ووقع هجوم قندهار بالتزامن مع هجمات اخرى قتل واصيب فيها العشرات في هلمند وفي العاصمة كابول حيث فجر انتحاريان نفسيهما اثناء خروج موظفين من مكاتب البرلمان ما اسفر عن مقتل 30 شخصا على الاقل.

واعلنت حركة طالبان تبنيها لهجوم كابول.

وتنفذ الامارات سلسلة من المشاريع التنموية في عدد من الدول العربية وفي افغانستان وباكستان.