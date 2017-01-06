روسيا تعلن البدء بخفض قواتها في سوريا

جنود روس قبل بدء عملية اجلاء المقاتلين المسلحين من حلب في 15 ديسمبر 2016

كتب بواسطة: %s الفرنسية المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:51 06/01/2017 حدث بتاريخ: 14:05 06/01/2017

اعلن الجيش الروسي الجمعة انه بدأ في خفض قواته المشاركة في العمليات في سوريا، على ان يسحب قريبا حاملة الطائرات الوحيدة التي ينشرها في المنطقة.

وقال قائد الجيش فاليري غيراسيموف انه عملا بقرارات أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في 29 كانون الأول/ديسمبر "بدأت وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا العسكرية المنتشرة ضمن العمليات في سوريا"، وفق ما نقلت عنه وكالات انباء روسية.

وأوضح غيراسيموف بحسب الوكالات أن عملية خفض القوات ستبدأ بسحب مجموعة حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيستوف"، فيما أوضح قائد القوات الروسية في سوريا اندري كارتوبالوف أنه "تم تحقيق الأهداف التي حددت للمجموعة البحرية خلال مهمتها".

وسبق أن أعلن بوتين في آذار/مارس عن خفض القوات الروسية المشاركة في العمليات في سوريا، غير أن موسكو عادت وعززت انتشارها فيما تصاعدت المعارك في هذا البلد.

وكانت المجموعة البحرية الروسية الوحيدة المشاركة في العمليات الجوية في سوريا منتشرة في شرق البحر المتوسط منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وتنفذ موسكو، ابرز حلفاء دمشق، حملة جوية في سوريا دعما لقوات النظام منذ 30 ايلول/سبتمبر وتوفر الغطاء الجوي لعملياته البرية على جبهات عدة.

وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفا لاطلاق النار بدأ تطبيقه قبل اسبوع بموجب اتفاق روسي تركي. وعلى رغم الهدنة، تشهد بعض الجبهات وتحديدا في ريف دمشق خروقات متكررة.