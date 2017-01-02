الإمارات تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

كتب بواسطة: %s د ب ا المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:19 02/01/2017 حدث بتاريخ: 20:20 02/01/2017

حذرت الإمارات رعاياها من السفر إلى تركيا خلال هذه الفترة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الاثنين إنها "تحذر مواطنيها من السفر إلى الجمهورية التركية في هذه الفترة وخلال الظروف الحالية".

وطلبت الإمارات من رعاياها "تأجيل خطط السفر إلى تركيا حتى إشعار آخر".

يأتي التحذير بعد الهجوم على الملهي الليلي في اسطنبول اول امس السبت، والذي أودى بحياة 39شخصا، من بينهم 24 من جنسيات عربية وجنسيات اخرى، وإصابة 69 اخرين، ولم يتم بعد القبض على منفذ الهجوم.

وأعلن تنظيم داعش اليوم الاثنين مسؤوليته عن الهجوم .