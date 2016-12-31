18 قتيلا على الاقل في اعتداء مزدوج باحد اسواق بغداد
قتل 18 شخصا على الاقل واصيب عشرات اخرون بجروح السبت في اعتداء مزدوج بالعبوات الناسفة في احد اسواق بغداد، هو الاسوا منذ شهرين في العاصمة العراقية، حسبما افادت مصادر من الشرطة العراقية.
وقال عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس "هناك 18 قتيلا و38 جريحا"، بينما اعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية سقوط 19 قتيلا و45 جريحا.
وكان الاعتداء الدموي الاخير في بغداد وقع في اواسط تشرين الاول/اكتوبر عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بين معزين من الشيعة مما اوقع 34 قتيلا على الاقل.
وقع اعتداء السبت في سوق السنك بوسط بغداد خلال ساعة الازدحام عند الصباح.
لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد، الا ان تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى غالبية الهجمات الانتحارية والاعتداءات بالعبوات الناسفة في بغداد وسائر البلاد.