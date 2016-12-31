عراقيون يتفقدون موقع الاعتداء الانتحاري المزدوج في سوق مزدحم في حي السنك ببغداد السبت 31 ديسمبر 2016

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:01 31/12/2016 حدث بتاريخ: 11:01 31/12/2016

قتل 18 شخصا على الاقل واصيب عشرات اخرون بجروح السبت في اعتداء مزدوج بالعبوات الناسفة في احد اسواق بغداد، هو الاسوا منذ شهرين في العاصمة العراقية، حسبما افادت مصادر من الشرطة العراقية.

وقال عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس "هناك 18 قتيلا و38 جريحا"، بينما اعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية سقوط 19 قتيلا و45 جريحا.

وكان الاعتداء الدموي الاخير في بغداد وقع في اواسط تشرين الاول/اكتوبر عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بين معزين من الشيعة مما اوقع 34 قتيلا على الاقل.

وقع اعتداء السبت في سوق السنك بوسط بغداد خلال ساعة الازدحام عند الصباح.

لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد، الا ان تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى غالبية الهجمات الانتحارية والاعتداءات بالعبوات الناسفة في بغداد وسائر البلاد.