قتل ابو جندل الكويتي الاثنين قرب سد الطبقة غرب الرقة معقل تنظيم داعش بحسب بيان للقيادة الاميركية في الشرق الاوسط "سنتكوم"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:23 29/12/2016 حدث بتاريخ: 20:38 29/12/2016

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الخميس ان قياديا عسكريا كبيرا في تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا قتل في غارة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وقتل ابو جندل الكويتي الاثنين قرب سد الطبقة غرب الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب بيان للقيادة الاميركية في الشرق الاوسط (سنتكوم).

ووصف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ابو جندل الكويتي بانه "الرجل الثاني في القيادة العسكرية لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا".

وبحسب المرصد فأن ابو جندل الكويتي قاد معارك في العراق وسوريا، وكان مؤخرا يشرف في الرقة على الهجمات على قوات سوريا الديموقراطية.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية الائتلاف العربي-الكردي المدعوم من القوات البرية والجوية الاميركية، قد بدأت عملية لاستعادة الرقة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت قيادة سنتكوم ان الكويتي كان ضالعا في استخدام السيارات المستخدمة في الهجمات الانتحارية، والعبوات الناسفة والاسلحة الكيميائية ضد قوات سوريا الديموقراطية.

وشارك في السابق في استعادة تنظيم الدولة الاسلامية السيطرة على مدينة تدمر بوسط سوريا في 11 كانون الاول/ديسمبر، بعد ثمانية اشهر فقط على طرد الجهاديين من قبل الجيش المدعوم من روسيا.

واضافت قيادة سنتكوم ان مقتل القيادي يمكن ان يعيق قدرة تنظيم الدولة الاسلامية في معارك الرقة، ويضعف قدرة التنظيم على شن هجمات في الغرب.