البنتاغون: مقتل القيادي في تنظيم داعش "أبو جندل الكويتي" في غارة في سوريا
اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الخميس ان قياديا عسكريا كبيرا في تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا قتل في غارة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وقتل ابو جندل الكويتي الاثنين قرب سد الطبقة غرب الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب بيان للقيادة الاميركية في الشرق الاوسط (سنتكوم).
ووصف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ابو جندل الكويتي بانه "الرجل الثاني في القيادة العسكرية لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا".
وبحسب المرصد فأن ابو جندل الكويتي قاد معارك في العراق وسوريا، وكان مؤخرا يشرف في الرقة على الهجمات على قوات سوريا الديموقراطية.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية الائتلاف العربي-الكردي المدعوم من القوات البرية والجوية الاميركية، قد بدأت عملية لاستعادة الرقة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقالت قيادة سنتكوم ان الكويتي كان ضالعا في استخدام السيارات المستخدمة في الهجمات الانتحارية، والعبوات الناسفة والاسلحة الكيميائية ضد قوات سوريا الديموقراطية.
وشارك في السابق في استعادة تنظيم الدولة الاسلامية السيطرة على مدينة تدمر بوسط سوريا في 11 كانون الاول/ديسمبر، بعد ثمانية اشهر فقط على طرد الجهاديين من قبل الجيش المدعوم من روسيا.
واضافت قيادة سنتكوم ان مقتل القيادي يمكن ان يعيق قدرة تنظيم الدولة الاسلامية في معارك الرقة، ويضعف قدرة التنظيم على شن هجمات في الغرب.