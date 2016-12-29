سلطان عمان قابوس بن سعيد

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:34 29/12/2016 حدث بتاريخ: 10:39 29/12/2016

اعلنت الرياض انضمام سلطنة عمان الى التحالف العسكري الاسلامي لمكافحة "الارهاب" الذي انشاته السعودية قبل عام، لتصبح بذلك الدولة الواحدة والاربعين العضو في هذا التحالف.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان تلقى الاربعاء رسالة خطية من وزير شؤون الدفاع في عمان بدر بن سعيد البوسعيدي "حملت (...) اعلان سلطنة عمان الانضمام الى التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب".

وذكرت الوكالة ان سلطنة عمان التي تعتمد سياسة متوازنة بين السعودية وايران هي الدولة الواحدة والاربعين التي تنضم للتحالف الاسلامي العسكري.

وتعليقا على قرار مسقط، اعرب الامير السعودي بحسب الوكالة عن "تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب".

تحتل سلطنة عمان العضو في مجلس التعاون الخليجي موقعا سياسيا مميزا اذ انها تقيم علاقات جيدة مع الدول الخليجية النفطية الغنية ومع منافستها ايران.

ولعبت السلطنة في السنوات الاخيرة دور وساطة للافراج عن رهائن غربيين محتجزين في اليمن. كما استضافت مفاوضات بين ايران والولايات المتحدة حول الملف النووي.

ولا تشارك عمان في التحالف العربي الذي ينفذ بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين. وتتهم منظمات حقوقية هذا التحالف بالتسبب بقتل مئات المدنيين اليمنيين في الغارات التي تشنها طائراته.

وكانت السعودية اعلنت بشكل مفاجئ في كانون الاول/ديسمبر 2015 تشكيل تحالف عسكري اسلامي من دول معظمها ذات غالبية سنية، ابرزها تركيا ومصر وباكستان، يهدف الى "محاربة الارهاب". ولا يضم هذا التحالف ايران او سوريا.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير انذاك ان الدول الاعضاء في التحالف ستتبادل المعلومات وتقدم معدات وتدريبا وستنشر قوات اذا لزم الامر. ولم تصدر اي اعلانات في هذا الشان منذ ولادة التحالف.

وجاء الاعلان عن تشكيل الحلف بعد توجيه سياسيين غربيين انتقادات الى السعودية، العضو في التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية، متهمين اياها بتغذية التطرف، في ظل تزايد تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم السني المتطرف في الخارج.