الناشط البحريني والمعارض نبيل رجب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:03 28/12/2016 حدث بتاريخ: 19:22 28/12/2016

أمرت محكمة في البحرين الاربعاء بإطلاق سراح المعارض المعروف نبيل رجب الذي سجن بسبب تغرديات اعتبرت مناهضة للسعودية، لكن رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية أخرى، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

ونقلت وكالة "بنا" عن رئيس النيابة محمد صلاح قوله بأنه "سوف يستمر حبس المتهم على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للمملكة (البحرينية) والتي من شأنها النيل من هيبتها".