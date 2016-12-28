النائب العام: الناشط البحريني نبيل رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية أخرى
أمرت محكمة في البحرين الاربعاء بإطلاق سراح المعارض المعروف نبيل رجب الذي سجن بسبب تغرديات اعتبرت مناهضة للسعودية، لكن رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية أخرى، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
ونقلت وكالة "بنا" عن رئيس النيابة محمد صلاح قوله بأنه "سوف يستمر حبس المتهم على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للمملكة (البحرينية) والتي من شأنها النيل من هيبتها".