المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إبراهيم كالين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:56 26/12/2016 حدث بتاريخ: 14:00 26/12/2016

دعت تركيا اليوم الاثنين أعضاء التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحفي "يجب أن يقوم التحالف الدولي بواجباته فيما يتعلق بالدعم الجوي للمعركة التي نخوضها في الباب. عدم تقديم الدعم اللازم أمر غير مقبول."

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.