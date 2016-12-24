مدرعات تركية في سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:34 24/12/2016 حدث بتاريخ: 14:41 24/12/2016

قال الجيش التركي اليوم السبت إن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم الطائرات الحربية التركية قتلوا 68 متشددا من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا خلال الليل فيما يتواصل القتال العنيف حول مدينة الباب.

ويفرض مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من قوات تركية حصارا على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية منذ أسابيع في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل ما يقرب من أربعة أشهر لطرد المتشددين الإسلاميين والمقاتلين الأكراد من المنطقة المحاذية لحدودها مع سوريا.

واحتدم القتال حول الباب الأسبوع الماضي بمقتل جنود أتراك و138 متشددا في اشتباكات يوم الأربعاء وذلك في أكثر الأيام دموية منذ بدء التوغل التركي في سوريا.

وذكر الجيش في بيان أنه تم "تحييد" 68 متشددا من الدولة الإسلامية في قتال وضربات جوية قرب الباب منذ ليل الجمعة.

وأضاف الجيش أن 141 هدفا للدولة الإسلامية في المجمل قصفوا في الهجمات وأن مقرا عسكريا للتنظيم دمر. وقال إن اثنين من مقاتلي المعارضة قتلا وأصيب ثالث.

وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق أمس الجمعة إنه جرى تطهير المنطقة المحيطة بمستشفى استخدمته الدولة الإسلامية كمركز قيادة ومخزن للذخيرة من المتشددين مما يمثل تقدما لمقاتلي المعارضة.

وفي تصريحات بإقليم قوجه إيلي قرب اسطنبول أضاف إشيق أن السلطات لديها معلومات عن أسر الدولة الإسلامية لثلاثة جنود أتراك دون وجود المزيد من المعلومات المؤكدة.

ونشرت الدولة الإسلامية في سوريا تسجيلا مصورا يوم الخميس زعمت أنه يظهر جنديين تركيين أسيرين يحرقان حتى الموت وفقا لما نقله موقع (سايت) المعني برصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت ومقره الولايات المتحدة.