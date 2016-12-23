الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:43 23/12/2016 حدث بتاريخ: 12:16 23/12/2016

اعلنت الرئاسة المصرية الجمعة ان مصر وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الاسرائيلي في مجلس الامن الدولي بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.

وكانت مصر طلبت الخميس ارجاء التصويت على مشروع القرار بعدما قامت اسرائيل بحملة ضده.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان ان الاتصال "تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي".

واضاف ان السيسي وترامب "اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الاميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

وكان ترامب دعا الخميس الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض. وقال في بيان "بما ان الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بان السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن ان يصنع الا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الامم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الامن".