ترامب يدعو الى استخدام الفيتو ضد مشروع مصري يطالب بوقف الاستيطان الاسرائيلي
دعا الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض ضد مشروع قرار مصري سيعرض على التصويت في مجلس الامن ويدعو اسرائيل الى وقف انشطة الاستيطان فورا في الاراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة.
وقال ترامب في بيان "بما ان الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بان السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن ان يصنع الا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الامم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الامن". ويرتقب ان يتم التصويت عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ).