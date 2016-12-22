دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:53 22/12/2016 حدث بتاريخ: 16:53 22/12/2016

دعا الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض ضد مشروع قرار مصري سيعرض على التصويت في مجلس الامن ويدعو اسرائيل الى وقف انشطة الاستيطان فورا في الاراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة.

وقال ترامب في بيان "بما ان الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بان السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن ان يصنع الا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الامم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الامن". ويرتقب ان يتم التصويت عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ).