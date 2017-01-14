"باب خلفي" في "واتساب" يجعله عرضة للتجسس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: تكنولوجيا نشر بتاريخ: 17:50 14/01/2017 حدث بتاريخ: 18:08 14/01/2017

أكدت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية الجمعة وجود "باب خلفي" في تطبيق "واتساب" للمحادثة المملوك لمجموعة "فيسبوك" الاميركية يجعله عرضة للتجسس.

وأوضح توبياس بويلتر الباحث في تقنيات الترميز وأمن المعلوماتية في جامعة كاليفورنيا في بركلي للصحيفة البريطانية أنه اكتشف وجود "باب خلفي" يسمح بالولوج الى محادثات مرمزة لأكثر من مليار مستخدم لتطبيق "واتساب" في حين يفترض أن تكون هذه المراسلات محمية بتقنيات ترميز متطورة.

واشارت "ذي غارديان" الى ان هذا "الباب الخلفي" يسمح لـ"واتساب" بجمع رسائل مرمزة مرسلة وغير مقروءة عندما يكون هاتف الشخص المتلقي مغلقا. وفي استطاعة "واتساب" عندها فك الرموز وارسالها مجددا الى المتلقي الذي لا يلاحظ اي شيء في شأن التغيير في الترميز. ويتم اخطار المتلقي فقط في حال قام بتفعيل خاصية متعلقة بأمن البيانات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عملية الترميز الجديدة هذه تسمح لخدمة "واتساب" باعتراض رسائل مستخدميها وقراءتها.

واعتبر بويلتر أنه "في حال تلقت واتساب طلبا من وكالة حكومية للكشف عن رسائلها المحفوظة، يمكنها تقديم امكانية دخول (الى هذه المحفوظات) بفعل تغييرات في المفاتيح" الخاصة بالترميز.

ونفى متحدث باسم "واتساب" وجود اي ثغرة في انظمة الخدمة مشيرا الى ان الشركة "ستتصدى لأي طلب حكومي باقامة +باب خلفي+" لتسريب مضمون المحادثات عبر الخدمة، على ما ورد في بيان ارسلته الشركة لوكالة فرانس برس.

وبرر امكان فرض اصدار مفاتيح ترميز جديدة بتسهيل المهمة لزبائنها في بلدان عدة ممن يغيرون دوريا شرائح الاتصال واجهزة الهاتف الخاصة بهم، وذلك تفاديا لفقدانهم الرسائل التي تبادلوها عبر الخدمة.