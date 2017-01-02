تطبيق "أيوا" Aiywa يكسر حاجز المليون خبر

Aiywa

كتب بواسطة: %s تقرير المجموعة: تكنولوجيا نشر بتاريخ: 16:43 02/01/2017 حدث بتاريخ: 16:45 02/01/2017

أعلن تطبيق "أيوا" الإخباري عن قراءة أكثر من مليون خبر ومقال في التطبيق منذ انطلاقه في شهر سبتمبر الماضي، لافتا الى أن التطبيق يوفر بيئة إخبارية متنوعه من عدة مصادر إخبارية من صحف يومية ومواقع الكترونية ووكالات عالمية.

وقال الشريك التنفيذي سليمان العنجري أن التطبيق نال استحسان المستخدمين نظرا لسهولة استخدامه وسرعة نشر الأخبار ومصداقيتها من الجهات الموثوقة، لافتا الى أن قاعدة المستخدمين في إزدياد منذ أنطلاق التطبيق على متجري آبل وغوغل، مبينا أن القائمون يسعون الى جعل التطبيق من التطبيقات الأساسية لمتابعة الأخبار أولا بأول.

وأضاف أن التطبيق يوفر منصة جامعة للأخبار المحلية والدولية مع خاصية الإشعارات وإمكانية تغيير إعدادتها بحسب ما يفضل المستخدم، مبينا أن هناك خطط مستقبلية لتطوير البرنامج سواء من حيث زيادة عدد القنوات الإخبارية التي تناسب الجميع وتطوير خاصية الإشعارات.