الانكليزي واين روني يعلن اعتزاله اللعب دوليا

المهاجم الانكليزي واين روني يحيي المشجعين بعد خروج بلاده من ربع نهائي كأس أوروبا في كرة القدم على يد ايطاليا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 17:12 23/08/2017 حدث بتاريخ: 17:12 23/08/2017

أعلن واين روني، الهداف التاريخي لمنتخب انكلترا لكرة القدم، الأربعاء اعتزاله اللعب دوليا، على رغم استدعائه مجددا للمشاركة مع المنتخب.

وعرف روني (31 عاما) مسيرة ناجحة مع منتخب "الأسود الثلاثة" وتولى حمل شارة القائد، الا انه فقد موقعه في المنتخب بعد تراجعه الموسم الماضي ضمن خيارات مدرب فريقه السابق مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال روني في بيان أصدره "كان من الرائع ان يتصل بي غاريث ساوثغيت (مدرب المنتخب) هذا الأسبوع ليقول لي انه يريدني مجددا في تشكيلة انكلترا للمباريات المقبلة (...) لكن، وبعد التفكير طويلا ومليا، أبلغت غاريث انني قررت الاعتزال نهائيا من اللعب دوليا"، منهيا بذلك مسيرة دولية سجل خلالها 53 هدفا في 119 مباراة.

أضاف اللاعب الذي دافع عن ألوان المنتخب لأكثر من 14 عاما "لطالما كان اللعب لمنتخب انكلترا مميزا بالنسبة الي. في كل مرة تم اختياري كلاعب او كقائد، كان امتيازا ويتعين علي شكر كل شخص ساعدني، لكني اعتقد بان الوقت قد حان للرحيل".

وتابع "هذا قرار صعب فعلا وناقشته مع عائلتي، مديري في ايفرتون (الهولندي رونالد كومان) والمقربين مني".

وكان روني عاد هذا الصيف الى نادي بداياته ايفرتون، بعد مسيرة امتدت 13 موسما مع مانشستر يونايتد، أصبح خلالها هدافه التاريخي أيضا مع 253 هدفا.

وقال اللاعب في بيانه الأربعاء "كان قرار رحيلي عن مانشستر يونايتد صعبا، لكنني واثق من انني اتخذت القرار الصحيح بالعودة الى بيتي في ايفرتون. الان اريد تركيز كل جهودي لمساعدته على تحقيق النجاحات"، مؤكدا بقاءه "من أكثر مشجعي المنتخب الانكليزي شغفا".

أضاف "من الأمور القليلة التي تشعرني بالندم هو انني لم أكن فردا من تشكيلة منتخب انكليزي حقق نجاحات في بطولة كبرى".

وأعرب عن أمله في ان "يتمكن غاريث مع اللاعبين الذين يستدعيهم الى صفوف المنتخب، من تحقيق هذه الطموحات واتمنى ان يقف الجميع خلف المنتخب (...) يوما ما سيصبح الحلم حقيقة وأتطلع قدما لأكون موجودا كأحد مشجعي المنتخب او بأي صفة أخرى".

وخاض روني مباراته الدولية الأولى ضد استراليا وديا في 12 شباط/فبراير 2003، وكان في حينه أصغر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب، اذ كان يبلغ من العمر 17 عاما و111 يوما فقط.

وأصبح في السادس من أيلول/سبتمبر من العام نفسه أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب، وذلك في مباراة ضد مقدونيا (2-1) وكان يبلغ من العمر في حينه 17 عاما و317 يوما.

وخاض روني آخر مباراة دولية له مع المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ضد اسكتلندا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 المقررة في روسيا.