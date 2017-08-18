الدوري الانكليزي: كلوب للتعويض وارسنال ضيفا ثقيلا على ستوك في غياب سانشيز

المدرب الالماني يورغن كلوب ينزل من الحافلة قبل مباراة فريقه مع واتفورد

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 12:48 18/08/2017 حدث بتاريخ: 11:37 18/08/2017

سيحاول الالماني يورغن كلوب التعويض على حساب ضيفه كريستال بالاس، فيما يحل ارسنال ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس السبت في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وفرط ليفربول بفوز كان في متناوله في المرحلة الاولى بعد ان تقدم في الدقيقة 57 على مضيفه واتفورد 3-2 بهدف للمصري محمد صلاح المنتقل حديثا الى صفوفه من روما الايطالي، قبل ان يدرك صاحب الارض التعادل 3-3 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

من جانبه، حقق ارسنال فوزا بشق النفس على بطل 2016 ليستر سيتي في الدقائق الاخيرة ايضا 4-3 بعد ان كان متخلفا 2-3 حتى الدقيقة 83.

- كلوب سعيد بضم روبرتسون -

واكد كلوب انه سيزج بالمدافع الايسر اندرو روبرتسون المنتقل من هال سيتي الذي هبط الى الدرجة الاولى، في اول تجربة بعد ان غاب عن اللقاء الافتتاحي، معربا عن سعادته بضمه الى صفوف فريق "الحمر".

وقد يصبح روبرتسون الخيار الاول لكلوب في هذا المركز الذي شغله لفترة طويلة المدافع الاسباني البرتو مورينيو، وقال المدرب الالماني عنه عشية المباراة "كل شيء على ما يرام معه. لقد طور نفسه كثيرا وتأقلم بشكل سريع. انه بالفعل لاعب جيد".

واضاف "انه على الطريق الصحيح. من المبكر الحكم عليه بشكل نهائي لانه انضم الينا منذ فترة قصيرة وتأقلم بسرعة مع اسلوب لعبنا".

ويعول كلوب على عودة المهاجم الدولي دانيال ستاريدج بعد شفائه من اصابة لحقت به خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، لكنه سيخوض المباراة في غياب لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو المطلوب من برشلونة الاسباني والذي لا يزال يعاني من اصابة في الظهر.

وقال "فيليبي ليس جاهزا. لم يتدرب كثيرا ولا شيء جديدا بخصوصه. انه لا يزال مع اللاعبين المصابين ولا نعرف بدقة متى سيعاود اللعب".

بدوره، سيحاول كريستال بالاس بقيادة المدرب الهولندي فرانك دي بور تكرار الفوز على ليفربول وحصد اول ثلاث نقاط بعد سقوطه المفاجىء على ارضه امام الوافد الجديد هادرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة.

وعكس المدافع حويل وارد هذا التصميم بالقول "نهاية الاسبوع الماضي لم تكن مناسبة لنا، لكننا سنحاول في المباريات الـ37 المتبقية. اعتقد بأننا نذهب الى هناك (ليفربول) بثقة كبيرة ونحن نستطيع تحقيق ما كنا قد حققناه سابقا وخطف النقاط الثلاث".

- فينغر مقتنع -

ويبدو المدرب الفرنسي لارسنال ارسين فينغر الذي لم يكن راضيا عن اداء فريق "المدفعجية" في المباراة الاولى، مقتنعا بتحقيق الفوز على مضيفه ستوك سيتي بقيادة المدرب مارك هيوز.

وسيفتقد فينغر لخدمات المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز المطلوب من باريس سان جرمان الفرنسي لكن مصيره لا يزال مجهولا، لعدم تعافيه من اصابة في عضلات البطن.

ويرفض فينغر التخلي عن سانشيز الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم على غرار الالماني مسعود اوزيل واليكس اوكسلايد تسامبرلين.

وقال المدرب الفرنسي في هذا الصدد "علينا ان نختار بين الفاعلية على ارض الملعب والمنفعة المالية، وفي معظم الاحيان باستطاعتنا التوصل الى حل وسط يكون جيدا وهذا هو الافضل".

واوضح "لكن في مثل هذه الحالة، اعتقد بان الاولوية بالنسبة الي تكمن في ترجيح كفة الفائدة الرياضية".

ويركز فينغر في الوقت الحاضر على المباراة ضد ستوك الذي خسر اللقاء الاول امام ايفرتون صفر-1، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وكان ارسنال حقق في ايار/مايو الماضي فوزه الاول على ستوك في سابع رحلة الى ملعب "بريطانيا ستاديوم"، واستذكر فينغر هذا الانتصار بالقول "حققنا فوزا مقنعا هناك وهو سيكون بمثابة منارة لنا".

واضاف "حققنا نتيجة طيبة هناك الموسم الماضي وعلينا ان نركز على هذا الامر. ستوك يملك سجلا جيدا على ارضه ضد فرق عدة وانا مقتنع بأننا اذا لعبنا بشكل جيد سنملك فرصة كبيرة في تحقيق الفوز".

من جانبه، سيحاول هيوز انتشال رجاله من صدمة الخسارة الاولى قبل الانتقال الى وست بروميتش البيون ثم استقبال مانشستر يونايتد على ارضه في المرحلتين المقبلتين.

وسيدفع هيوز بمهاجمه الاسباني خيسي الذي انتقل الموسم الماضي من ريال مدريد الى باريس سان جرمان دون ان يستطيع فرض نفسه في تشكيلة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم فآثر الانتقال الى ستوك سيتي.

وقال اللاعب "اريد ان اعمل بقسوة ومساعدة الفريق. اخترت ستوك لانه فريق يرغب بان يكبر ويفرض نفسه محليا من اجل الانتقال الى المشاركة في المسابقات الاوروبية، واعتقد بأننا نملك اللاعبين الذين يستطيعون تحقيق هذه الاهداف".

- مارسيال يحذر يونايتد -

حذر المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال فريقه مانشستر يونايتد الذي يفتتح المرحلة في ضيافة سوانسي سيتي، من مغبة الافراط بفرحة الانتصار الاول والكبير على وست هام برباعية بيضاء.

وكان يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي المثير للجدل جوزيه صاحب اكبر عدد من التعادلات (15 تعادلا واحد منها مع سوانسي على ملعبه اولد ترافورد في نيسان/ابريل) وانهى الموسم الماضي في المركز السادس.

لكن مورينيو يراهن على اللقب هذا الموسم بعد انفاق النادي كثيرا من المال وضم عدد من اللاعبين المميزين وفي المقدمة الصفقة القياسية المحلية من اجل ضم البلجيكي روميلو لوكاكو من ايفرتون والتي وصلت الى 75 مليون جنيه استرليني (96 مليون دولار)، فضلا عن شراء لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش من تشلسي لقاء 40 مليون جنيه.

وقال مارسيال مسجل الهدف الثالث في مرمى وست بعد ان نزل بديلا (سجل لوكاكو الهدفين الاولين والفرنسي بول بوغبا الهدف الرابع)، "كفريق، لم نبحث بشكل خاص في الاهداف لهذا الموسم، لكن الهدف الرئيسي هو تحقيق المزيد من الالقاب".

واضاف "هذا ما سعينا اليه العام الماضي وما سنحاول تحقيقه هذا العام".

ويلعب السبت ايضا ساوثمبتون مع وست هام يونايتد، وليستر سيتي مع برايتون، وبيرنلي مع وست بروميتش البيون، وبورنموث مع واتفورد، والاحد هادرسفيلد مع نيوكاسل، وتوتنهام الوصيف مع تشلسي البطل في قمة المرحلة التي تختتم الاثنين بلقاء مانشستر سيتي مع ايفرتون.