الكأس السوبر الاسبانية: ريال مدريد يحرز اللقب على حساب برشلونة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 1:58 17/08/2017 حدث بتاريخ: 1:58 17/08/2017

توج ريال مدريد بلقب الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بعد ان جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة 2-صفر الاربعاء مباراة الاياب على استاد "سانتياغو برنابيو".

وسجل الهدفين ماركو اسينسيو (4) والفرنسي كريم بنزيمة (39).

وكان برشلونة مني بخسارة 1-3 على ملعبه في "كامب نو" ذهابا، في مباراة كانت الرسمية الاولى للفريق الكاتالوني من دون نجمه البرازيلي نيمار المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي قبل نحو اسبوعين في اغلى صفقة كروية في العالم بلغت 222 مليون دولار.