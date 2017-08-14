الاتحاد الاسباني لكرة القدم يوقف رونالدو 5 مباريات

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعترض على الحكم بعد طرده في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير كامب نو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 17:42 14/08/2017 حدث بتاريخ: 17:51 14/08/2017

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاثنين إيقاف النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو خمس مباريات، إثر طرده ببطاقة صفراء ثانية ودفعه الحكم خلال ذهاب الكأس السوبر الإسبانية الأحد.

وأوضح الاتحاد ان رونالدو أوقف مباراة بسبب نيله بطاقة صفراء ثانية، وأربع مباريات لدفعه الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتكسيا كتعبير "عن استنكار" لقراره رفع هذه البطاقة بوجهه اثر ما اعتبرها الحكم محاولة تحايل لنيل ركلة جزاء، خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال على مضيفه وغريمه برشلونة 3-1.

وغرم رونالدو 3805 يورو وأمامه عشرة أيام ليتقدم بطلب استئناف.

وفي حال لم يستأنف ريال ورونالدو أو لم ينجحا في طلب الاستئناف، سيغيب البرتغالي عن لقاء اياب الكأس السوبر الأربعاء على ملعب ملعب "سانتياغو برنابيو"، وعن المباريات الأربع الأولى من الدوري.

وسبق لريال أن أعرب عن نيته استئناف البطاقة الصفراء الثانية على لسان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي قال بعد المباراة "طرد رونالدو يزعجني لأنه حتى وإن لم تكن هناك ركلة جزاء، فإن البطاقة قاسية"، مضيفا "سنرى إذ كان بإمكاننا فعل شيء لكي يتمكن من اللعب الأربعاء" في اياب الكأس السوبر.

وأسعف الحظ ريال الى حد ما لأن اختباره الصعب الأول فعليا في الدوري سيكون في 19 تشرين الثاني/نوفمبر على أرض الجار اللدود اتلتيكو مدريد ضمن المرحلة الثانية عشرة، فيما سيكون ريال سوسييداد سادس الموسم الماضي الأصعب للنادي الملكي خلال فترة ايقاف رونالدو في المرحلة الرابعة على أرض النادي الباسكي.

ونال النجم البرتغالي البطاقة الصفراء الثانية قبل ثماني دقائق من نهاية اللقاء بعد سقوطه أرضا اثر احتكاك مع المدافع الفرنسي لبرشلونة سامويل أومتيتي، في حين تلقى الأولى بسبب نزعه قميصه احتفالا بمنحه ريال هدف التقدم 2-1 بعد دخوله في الدقيقة 58 بديلا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ودفع رونالدو ثمن الحركة التي أقدم عليها وأدت الى طرده للمرة العاشرة في مسيرته، بعدما ذكر الحكم في تقريره أن أفضل لاعب في العالم دفعه. وقال "ما ان رفعت البطاقة الحمراء في وجهه، دفعني اللاعب قليلا كإشارة الى عدم رضاه".

وبحسب قوانين الاتحاد الاسباني للعبة، تعاقب مخالفة من هذا النوع بالايقاف بين أربع مباريات و12 مباراة، علما ان الحالات المشابهة غالبا ما أسفرت عن الايقاف لأربع مباريات فقط.