برشلونة يعلن ضم البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو

لاعب خط الوسط باولينيو يحتفل بتسجيله هدفا لمنتخبه بلاده البرازيل في مرمى الأوروغواي خلال مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 16:13 14/08/2017 حدث بتاريخ: 16:19 14/08/2017

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم الاثنين ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية.

وأعلن النادي الكاتالوني في بيان انه توصل الى اتفاق مع نادي غوانغجو ايفرغراند الصيني "على انتقال اللاعب باولينيو بيزيرا مقابل 40 مليون يورو"، مشيرا الى ان اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، سيخضع لفحص طبي الخميس، يليه توقيع العقد وتقديمه رسميا.

وكشف برشلونة ان قيمة فسخ عقد باولينيو حددت بـ120 مليون يورو.

وهو أول تعاقد جديد للنادي الكاتالوني منذ انتقال مهاجمه نيمار الى سان جرمان في أوائل آب/أغسطس، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي لفسخ عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، مع برشلونة الذي انضم اليه عام 2013.

ويبدي برشلونة اهتماما كبيرا بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من نادي ليفربول الانكليزي، والفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الالماني. الا ان الناديين رفضا العروض التي تقدم بها برشلونة.

وقبل انتقال نيمار، ضم برشلونة البرتغالي نلسون سيميدو من بنفيكا، واستعاد لاعبه السابق جيرار ديلوفيو من ايفرتون الانكليزي.

وكان باولينيو انضم الى النادي الصيني في صيف 2015 قادما من نادي توتنهام هوتسبر الانكليزي مقابل 14 مليون يورو.