كأس السوبر الإسباني: الريال بعشرة لاعبين يقهر برشلونة بالثلاثة ويدنو من اللقب

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى برشلونة

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 1:05 14/08/2017 حدث بتاريخ: 1:05 14/08/2017

لقن ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة درسا قاسيا وتغلب عليه 3 ' 1 اليوم الأحد في ذهاب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم ليقطع الريال أكثر من نصف الطريق نحو التتويج بلقب البطولة في بداية فعاليات الموسم الحالي.

ويستطيع الريال حسم اللقب دون عناء كبير عندما يستضيف برشلونة يوم الأربعاء المقبل على استاد "سانتياجو برنابيو" في العاصمة مدريد.

ورغم الفوز الثمين ، تلقى الريال لطمة قوية بطرد لاعبه الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 82 من هذه المباراة التي احتفل خلالها بمعادلة الرقم القياسي للأسطورة ألفريدو دي ستيفانو في عدد المباريات التي يخوضها أي لاعب مع الريال حيث خاض اليوم المباراة رقم 374 له مع الفريق.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي فيما فرض الريال كلمته في الشوط الثاني وتقدم على برشلونة بهدف من النيران الصديقة حيث سجله جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50.

ورد برشلونة بهدف التعادل الذي سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 77 قبل أن يحرز رونالدو ، الذي لعب في الدقيقة 58 ، هدف التقدم للريال مجددا في الدقيقة 80.

ورغم طرد رونالدو في الدقيقة 82 ، تغلب الريال على النقص العددي في صفوفه وأطلق رصاصة الرحمة على برشلونة بهدف البديل ماركو أسينسيو في الدقيقة 90.

وقدم الفريقان أداء سريعا وحماسيا في الشوط الأول وإن افتقد الفريقان للقدرة على تشكيل خطورة حقيقية كبيرة في ظل عدم تركيز اللاعبين بالشكل المطلوب في اللمسة الأخيرة لتغيب الفعالية الحقيقية أمام المرميين.

وكان برشلونة هو الأكثر استحواذا على الكرة خلال الشوط الأول كما شكل إيسكو نجم الريال بعض الخطورة على دفاع برشلونة من خلال تحركاته الذكية ولكن الفريقين فشلا في هز الشباك على مدار الشوط الأول.

وضح منذ بداية المباراة حرص كل من الفريقين على الهجوم المكثف منذ البداية مع توخي الحذر الشديد في مواجهة هجمات المنافس.

ولهذا ، كانت اليد العليا لخط دفاع الفريقين في مواجهة محاولات الاختراق من المنافس.

وعلى مدار الثلث ساعة الأول من المباراة ، لم تظهر أي خطورة حقيقية على المرميين حيث افتقدت مناوشات الفريقين الهجومية للنهاية الدقيقة خاصة مع عدم وجود معاونة جادة من الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال.

ونال كاسيميرو نجم الريال إنذارا في الدقيقة 20 من المباراة بسبب الخشونة مع ميسي.

ومع وصول المباراة إلى منتصف الشوط الأول ، أيقن الفريقان ضرورة التحلي بالفعالية في الهجوم وحاولا تكثيف ضغطهما الهجومي ولكن اليد العليا ظلت لخطي الدفاع.

وسدد ميسي ضربة حرة في الدقيقة 25 ولكن الكرة علت العارضة بقليل.

وفي الربع ساعة الأخير من الشوط الأول ، ظهرت بعض الخطورة على المرميين ولكن الحظ عاند الفريقين وحرمهما من هز الشباك.

وكانت المحاولة الجادة الأولى من برشلونة في الدقيقة 34 اثر تمريرة عرضية رائعة لعبها خوردي ألبا من الناحية اليسرى ولكن دفاع الريال أبعدها في الوقت المناسب.

ورد الريال في الدقيقة 37 بهجمة سريعة منظمة مرر منها إيسكو الكرة من داخل منطقة الجزاء عرضية زاحفة إلى زميله الويلزي جاريث بيل الذي قابلها بتسديدة مباشرة ومباغتة قوية لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن كان لها بالمرصاد حيث أبعدها لركنية برد فعل سريع ورائع.

وارتدت الكرة لهجمة سريعة لصالح برشلونة وبذل ألبا جهدا كبيرا للمرور من دفاع الريال ثم مرر الكرة بينية في اتجاه زملائه في الهجوم ولكن ماتيو كوفاسيتش تدخل في الوقت المناسب وقطع الكرة قبل ميسي ولويس سواريز.

ونال دانيال كارفاخال نجم الريال إنذارا في الدقيقة 41 للخشونة مع أندريس إنييستا قبل انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استأنف الفريقان محاولاتهما في بداية الشوط الثاني ، ومنح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الفريق المنافس هدف التقدم عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 50.

وجاء الهدف اثر هجمة من الناحية اليسرى وتمريرة من إيسكو إلى مارسيلو الذي سددها من زاوية صعبة ولكن بيكيه حاول إبعاد الكرة ووضعها عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وأثار الهدف حفيظة برشلونة وحاول الفريق الرد سريعا لكن الريال كاد يسجل هدفا من خطأ دفاعي آخر لبرشلونة اثر هجمة مرتدة سريعة للريال في الدقيقة 52.

ورد برشلونة بهجمة سريعة ولكن تمريرة دولوفيو مرت أمام ميسي المتحفز أمام المرمى وفشل في إيداعها المرمى.

وتلاعب بنزيمة بدفاع برشلونة في الدقيقة 55 اثر هجمة سريعة للريال ثم مرر الكرة عرضية من داخل المنطقة لتصل إلى كارفاخال الخالي تماما من الرقابة حيث سدد الكرة باتجاه المرمى ولكن الأرض انشقت عن خوردي ألبا الذي أبعد الكرة من أمام خط المرمى.

ونال سيرخيو بوسكيتس إنذارا في الدقيقة 57 للخشونة مع إيسكو.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بلاعبه الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 58 بدلا من بنزيمة.

ورغم نزول رونالدو ، ظل برشلونة هو الأكثر استحوذت على الكرة والأكثر هجوما لكن هجمات الفريق افتقدت مجددا للفعالية والدقة المطلوبة بسبب التسرع في إنهاء الهجمة.

وكاد رونالدو يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 71 اثر تمريرة من الناحية اليمنىى قابلها بتسديدة قوية من الوضع طائرا ولكنها أخطأت الهدف. وأتبعها مارسيلو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من الحارس تير شتيجن.

وسجل رونالدو هدفا في الدقيقة 72 ولكن الحكم ألغاه بدعي التسلل.

ورد برشلونة بهجمة وفرصة خطيرة عندما تلاعب دينيس سواريز بدفاع الريال ومرر الكرة إلى بوسكيتس الذي سددها قوية ولكن فوق العارضة.

واصل برشلونة ضغطه الهجومي وتألق الكوستاريكي كيلور نافاس في التصدي لتسديدة صاروخية من داخل المنطقة ولكن الفرصة تجددت لبرشلونة وسهيأ ميسي الكرة لزميله لويس سواريز الذي حاول التغلب على نافاس لكنه تعرض للإعاقة من قبل الحارس ليحتسب الحكم ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 75.

وسدد ميسي ضربة الجزاء بقدمه اليسرى على يمين الحارس محرزا هدف التعادل في الدقيقة 77.

وضغط برشلونة مجددا لتسجيل هدف التقدم وأهدى ميسي تمريرة ساحرة إلى دينيس سواريز المندفع داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أشار إلى وجود تسلل.

ولقن رونالدو برشلونة درسا قاسيا في الدقيقة 80 باستغلال هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من إيسكو تلاعب بعدها بدفاع برشلونة ثم سدد الكرة من داخل حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة على يسار الحارس تير شتيجن ليكون هدف التقدم للريال.

ونال رونالدو إنذارا لخلع قميص اللعب خلال احتفاله بالهدف.

ودفع رونالدو ثمن هذا الإنذار غاليا في الدقيقة 82 عندما نال الإنذار الثاني اثر سقوطه داخل منطقة جزاء برشلونة مدعيا التعرض للإعاقة من قبل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وقد يتعرض رونالدو لعقوبة الإيقاف لعدد من المباريات في ظل دفعه الحكم اعتراضا على قرار الطرد علما بأنه سيغيب عن مباراة الغياب على استاد "سانتياجو برنابيو" يوم الاربعاء المقبل بسبب الإيقاف.

ورغم التفوق العددي لبرشلونة ، كان حماس الريال أقوى من النقص العددي في صفوفه ليحرز الفريق هدفا قاتلا في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة أطلقها أسينسيو من حدود منطقة الجزاء لتمر من فوق الحارس تير شتيجن وترتطم بباطن العارضة ثم تسكن المرمى.