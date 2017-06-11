بطولة فرنسا المفتوحة: نادال يحرز لقبه العاشر على حساب فافرينكا

نادال يرفع كأس البطولة

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 18:55 11/06/2017 حدث بتاريخ: 18:55 11/06/2017

أحرز الاسباني رافايل نادال المصنف رابعا لقب بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الاربع الكبرى، للمرة العاشرة في مسيرته بفوزه الاحد على السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث 6-2، 6-3، و6-1.

وبات نادال أول لاعب في التاريخ يفوز بعشرة ألقاب في إحدى البطولات الكبرى. وهو أحرز اليوم لقبه الأول في رولان غاروس منذ 2014، رافعا رصيده من الألقاب الكبرى الى 15.

وانفرد الاسباني بالمركز الثاني في عدد القاب "الغراند سلام" الذي كان يتشاركه مع الاميركي بيت سامبراس، علما بأن فيدرر الغائب عن البطولة الفرنسية هذه السنة يحمل الرقم القياسي مع 18 لقبا، آخرها في بطولة استراليا المفتوحة مطلع هذا الموسم على حساب نادال.

وهو اللقب الاول لنادال في البطولات الكبرى منذ لقبه الأخير في رولان غاروس 2014، حينما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ولم يهدر الاسباني الذي كان يخوض نهائي بطولة كبيرة للمرة 22 في مسيرته، أي مجموعة في طريقه الى اللقب، وخسر 35 شوطا فقط طوال البطولة، و6 أشواط فقط في النهائي.

وفشل فافرينكا في المقابل في اضافة لقبه الرابع في الغراند سلام، بعد ملبورن الاسترالية 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016، علما انه خسر للمرة الأولى في نهائي بطولة كبرى.

وكان نهائي الأحد بين نادال (31 عاما) وفافرينكا (32 عاما)، الأول بين لاعبين تجاوزا الثلاثين من العمر منذ عام 1969.

وكانت اللاتفية الشابة ييلينا اوستابنكو (20 عاما) توجة بطلة لفئة السيدات السبت بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب 4-6 و6-4 و6-3 لتحرز باكورة القابها.