الفيفا يوافق على مشاركة 48 منتخبا ضمن 16 مجموعة في كأس العالم بدءا من 2026

الفيفا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 12:58 10/01/2017 حدث بتاريخ: 13:08 10/01/2017

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "بالاجماع" على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 حاليا الى 48 بدءا من مونديال 2026، بحسب ما اعلن الثلاثاء عبر حسابه على "تويتر".

واكد الاتحاد ان مجلسه "وافق (...) بالاجماع ان يكون عدد منتخبات كأس العام 48 منتخبا اعتبارا من نسخة 2026: 16 مجموعة من 3 منتخبات"، ليتبنى بالتالي اقتراح رئيسه السويسري جاني اينفانتينو الذي يعتبر ان الخطوة ستزيد الاهتمام بكرة القدم وترفع العائدات المالية.