روني يعادل رقم تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ يونايتد

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 16:06 07/01/2017 حدث بتاريخ: 16:08 07/01/2017

عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتسجيله هدف التقدم على ريدينغ (درجة اولى) السبت في الدور الثالث من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للاسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ورفع روني (31 عاما) رصيده الى 249 هدفا بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون الذي سجل اهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956-1973.

اما روني فسجل اهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" منذ ان انتقل اليهم عام 2004 من ايفرتون.

وسبق لروني ان حطم في تشرين الاول/اكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الاهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 43 هدفا وكان مسجلا باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها الى 53 هدفا في 119 مباراة.