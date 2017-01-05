كأس اسبانيا: خبرة ادوريز تعيد برشلونة متعثرا من بلباو

لاعبو اتلتيك بلباو يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى برشلونة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 1:20 06/01/2017 حدث بتاريخ: 1:20 06/01/2017

عاد برشلونة حامل اللقب خائبا من اقليم الباسك بخسارته امام ضيفه اتلتيك بلباو 1-2 الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم، في مباراة شهدت تألق المخضرم اريتز ادوريز مهاجم بلباو الذي اكمل اللقاء بتسعة لاعبين.

واصبحت مهمة برشلونة صعبة في مباراة الاياب الاربعاء المقبل برغم استقباله بلباو على ملعبه "كامب نو".

وحقق بلباو حامل اللقب 23 مرة ولا يتفوق عليه في ذلك سوى النادي الكاتالوني (28 لقبا)، نتيجة طيبة صعب فيها من مهمة برشلونة الذي يطارد في الدوري المحلي غريمه التقليدي ريال مدريد، الفائز بسهولة الاربعاء على ضيفه اشبيليه 3-صفر في مسابقة الكأس.

على ملعب "سان ماميس" وامام 45772 متفرجا متفرجا، افتتح برشلونة فرصه بكرة عرضية من الارجنتيني ليونيل ميسي الى المدافع جيرار بيكيه لعبها براسه الى جانب القائم الايسر للحارس غوركا ايرايزوز (20).

لكن من تمريرة مقطوعة لاندريس اينيستا في الوسط، انطلق اريتز ادوريز ومرر نحو الجهة اليمنى الى راوول غارسيا، فعكسها نحو القائم البعيد تابعها ادوريز براسه في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (25).

وصدم برشلونة مرة ثانية اثر خطأ جديد بالتشتيت من جهة الظهير جوردي البا، فوصلت الكرة الى ادوريز (35 عاما) الذي هيأها بالكعب لوليامس سددها صاروخية من داخل المنطقة في شباك الضيوف (28).

وكاد البرازيلي نيمار يقلص الفارق عندما سدد بيد الحارس من مسافة قرية (44)، ثم حرمه الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة من المدافع خافيير اتشيتا داخل المنطقة (45).

واحتدمت المنافسة منذ الشوط الاول، فنال لاعبو برشلونة 4 بطاقات صفراء.

نجح برشلونة مطلع الشوط الثاني بتقليص الفارق من ركلة حرة من زاوية ضيقة لميسي، حاول الحارس ايرايزوز ابعادها من دون فائدة (52).

واصبح بلباو سادس فريق يهز ميسي شباكه 20 مرة على الاقل في مختلف المسابقات.

واكمل بلباو المباراة بعشرة لاعبين بعد نيل غارسيا انذاره الثاني (74)، فاحكم برشلونة قبصته اكثر على المباراة، اراح بعدها مدرب بلباو نجمه ادوريز املا في الحفاظ على تقدمه، فيما دفع لويس انريكي بلاعب الوسط البرتغالي اندريه غوميش بدلا من الكرواتي ايفان راكيتيتش.

وتعاظمت مشكلات بلباو في الدقائق الاخيرة عندما طرد الحكم ايتوراسبي لنيله انذارا ثانيا بعد عرقلته نيمار (80).

وفي الدقائق الاخيرة فرض برشلونة طوقا على منطقة بلباو مع ميسي ونيمار والاوروغوياني لويس سواريز، بيد ان الفريق الابيض والاحمر استبسل في الدفاع عن مرماه وحافظ على تقدمه.