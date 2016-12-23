لاعب الوسط البرازيلي اوسكار

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 20:24 23/12/2016 حدث بتاريخ: 19:10 23/12/2016

اعرب لاعب الوسط البرازيلي اوسكار الجمعة عن سعادته بالانتقال من تشلسي الانكليزي الى شنغهاي سبيغ الصيني، في صفقة تقدر قيمتها بزهاء 74 مليون دولار، هي خامس صفقة كبيرة تنجزها اندية كرة القدم الصينية هذه السنة.

ومن المقرر ان يتم اللاعب الشاب (25 عاما) تفاصيل انتقاله "خلال الايام المقبلة"، بحسب ما اعلن النادي الصيني الذي يدربه المدير الفني السابق لتشلسي البرتغالي اندريه فياش-بواش.

وقال اوسكار بعيد اعلان انجاز الصفقة المقدرة بستين مليون جنيه استرليني (70,5 مليون يورو، 73,75 مليون دولار)، "انا سعيد جدا للتوقيع مع شنغهاي. هذا يوم مهم بالنسبة الي، الانضمام الى عائلتي الجديدة في الصين"، وذلك في شريط مصور وزعه النادي الصيني.

وبذلك، يصبح انتقال اللاعب اغلى صفقة يبرمها ناد آسيوي لكرة القدم، واكبر صفقة بيع ينجزها تشلسي.

وكانت اكبر صفقة سابقة للنادي اللندني، بيع مواطن اوسكار، المدافع دافيد لويز لباريس سان جرمان الفرنسي مقابل 50 مليون جنيه استرليني في العام 2014.

وانضم لويز عام 2012 الى تشلسي قادما من انترناسيونال البرازيلي مقابل 25 مليون جنيه، وعاد الى صفوف النادي الانكليزي في آب/اغسطس الماضي مقابل 34 مليون جنيه.

وكان النادي الصيني اعلن الجمعة اتفاقه وتشلسي على "انتقال اللاعب البرازيلي اوسكار"، مضيفا "سيصل لاعب الوسط المهاجم في الايام المقبلة الى الصين لتوقيع العقد رسميا مع شنغهاي سبيغ".

ويحتل شنغهاي المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط امام جاره شنغهاي غرينلاند.

وسيكون اوسكار ثاني برازيلي يترك تشلسي للعب في الصين، بعد راميريش الذي التحق بنادي جيانغسو سونينغ ثاني ترتيب الدوري (57 نقطة) مقابل 20 مليون جنيه استرليني في كانون الثاني/يناير 2016.

- "فقاعة" صينية -

وخلال الاشهر الماضية، استقطبت الاندية الصينية عددا من اللاعبين البارزين في اوروبا مقابل صفقات ضخمة، منهم البرازيليان أليكس تيكسييرا وهولك والكولومبي جاكسون مارتينيز والارجنتيني ايزيكييل لافيتزي، والايطالي غراتسيانو بيليه. وبحسب التقارير الصحافية، بات عدد من هؤلاء من الاعلى دخلا بين لاعبي كرة القدم في العالم.

وافاد تشلسي من جهته ان اوسكار سينضم الى النادي الصيني مع بداية فترة الانتقالات الشتوية (على مدى كانون الثاني/يناير).

وامضى اوسكار اربعة اعوام ونصف العام في صفوف النادي اللندني احرز خلالها معه لقب بطولة الدوري الانكليزي الممتاز، وكأس الرابطة، وبطولة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وكان اوسكار هدفا للمدرب فياش-بواش منذ توليه تدريب توتنهام هوتسبر خلال موسم 2012-2013، الا ان اللاعب آثر الانتقال الى تشلسي.

وكان مدرب تشلسي الحالي الايطالي انطونيو كونتي حذر الاسبوع الماضي، ردا على سؤال عن انتقال اوسكار، من ان القدرة المالية للنوادي الصينية باتت "تشكل خطرا على كل النوادي في العالم".

وبات الاسراف في الانفاق على اللاعبين يدق ناقوس خطر في الصين نفسها، اذ حذرت وسائل اعلام رسمية مؤخرا من "فقاعة" في كرة القدم، مشيرة الى ان انفاق الاندية فاق المليار دولار هذه السنة.

وقالت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم ان هذا المبلغ "يفوق بشكل كبير القيمة الاقتصادية التي يعود بها على الدوري".

الا ان الاندية الصينية تبدو ماضية في هذا التوجه، اذ رجحت تقارير صحافية انضمام المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز الى شنغهاي غرينلاند مقابل عرض يحصل بموجبه على 40 مليون يورو سنويا، في مقابل مليونين فقط حاليا مع ناديه بوكا جونيورز الارجنتيني.