مقر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

كتب بواسطة: %s المحرر الرياضي المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 15:47 23/12/2016 حدث بتاريخ: 15:52 23/12/2016

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد الموعد النهائي حول تأكيد وضع إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم من أجل المشاركة من عدمها في تصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، وذلك بناء على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد صدور قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 24 نوفمبر الماضي.

ووافقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على بحث وضع مشاركة الكويت في التصفيات بتاريخ 11 يناير 2017، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. حيث أن الاتحاد الكويتي للعبة موقوف حالياً من قبل الاتحاد الدولي.

وسيكون تاريخ 11 يناير الموعد النهائي، وفي حالة عدم تغيير وضع الاتحاد الكويتي، فإن المنتخب الكويتي سيتم استبداله بفريق آخر علما بأن القرعة ستقام يوم 23 يناير 2017 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.