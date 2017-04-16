الدوري الكويتي: فوز متأخر للكويت .. والعربي يخسر على أرضه أمام خيطان

جانب من مباراة الكويت والتضامن - تصوير كونا

كتب بواسطة: %s المحرر الرياضي المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 23:31 16/04/2017 حدث بتاريخ: 23:31 16/04/2017

حقق الكويت المتصدر فوزا متأخرا على مضيفه التضامن صفر-1 اليوم الاحد في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم.

وسجل الهدف العاجي جمعة سعيد في الدقيقة 89 فارتفع رصيد الكويت الى 45 نقطة، وبقي التضامن في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

وخسر العربي على ارضه امام خيطان بهدفين سجلهما الفرنسي الامام سيدي (86) ومحمد عبيد (90+3).

وبات لخيطان 18 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما بقي رصيد العربي 40 نقطة في المركز الثالث.

واكتسح اليرموك برقان بستة اهداف نظيفة للعاجي صامويل زوكو (30 و59) وفهد صباح (55) والغاني برنس ابيدي (63) وعبدالرحمن البدر (66).

ورفع اليرموك وصيده الى 23 نقطة في المركز العاشر، وبقي برقان على 9 نقاط في المركز الخامس عشر الاخير.