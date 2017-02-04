محكمة “كاس”: “الكويتية الأولمبية” وافقت على الإيقاف الرياضي دوليا لتقوية موقفها تجاه الحكومة

صورة ضوئية لحكم محكمة كاس الصادر في 18 يناير 2017

كتب بواسطة: %s المحرر الرياضي المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 22:38 04/02/2017 حدث بتاريخ: 22:38 04/02/2017

في مفاجأة من العيار الثقيل من شأنها أن تقلب الموازين في الساحة البرلمانية، كشف حكم جديد صار من محكمة التحكيم الرياضية (الكاس) صادر في 18 من شهر يناير الماضي أن إيقاف الرياضة الكويتية دوليا جاء بموافقة اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ طلال الفهد.

وأضاف الحكم الذي حصلت “كويت نيوز” على نسخة منه، أن موافقة “الأولمبية الكويتية” على إيقاف الرياضة الكويتية دوليا جاء بهدف تقوية موقفها تجاه الحكومة او على الاقل وقف الضرر الذي يثبت حصوله على الحركة الاولمبية.

وأشار الحكم بشكل واضح الى أن “تدخل اللجنة الاولمبية الدولية فقط في حالة تلقيها طلب مساعدة من اللجنة الاولمبية المحلية، وهذا هو الوضع مع اللجنة الاولمبية الكويتية . بالمقابل، لم تطلب باقي اللجان الاولمبية المحلية في العالم مساعدة كهذه”.

والجدير بالذكر أن استجوابا قدم من النواب عبدالوهاب البلبطين والحميدي السبيعي ود. وليد الطبطبائي لوزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود حمله مسؤولية إيقاف الرياضة الكويتية دوليا.

ونتيجة الإستجواب قدم كتاب طرح الثقة في الوزير الحمود وأيده أكثر من 30 نائبا بناء على ما قدمه النواب في جلسة الإستجواب من معلومات عن دور الحمود في الإيقاف.