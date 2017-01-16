نادي الكويت يتوج بلقب كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على نظيره القادسية بضربات الجزاء الترجيحية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 22:11 16/01/2017 حدث بتاريخ: 22:12 16/01/2017

توج نادي الكويت بلقب بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للمرة للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على نظيره القادسية بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والاضافي بدون اهداف.

وتشرف الوسط الرياضي برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمهرجان كأس سموه والتي اقيمت على ستاد جابر الدولي كما حضر اللقاء رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزاراء وعدد من كبار الشيوخ والوزارء ومسؤولي الدولة ورئيسا ناديا القادسية والكويت وسط حضور جماهيري غفير.

جاءت المباراة في شوطها الأول متوسطة المستوى من الجانبين مع أفضلية نسبية للكويت وندرت الفرص السانحة والتي كان ابرزها تسديدة مهاجم القادسية احمد الرياحي في بداية المبارة جانبت المرمى رد عليها لاعب الكويت فهد العنزي برأسية اخرجها احد مدافعي القادسية من امام المرمى.

والغى حكم المباراة هدفا لمهاجم الكويت عبدالهادي خميس في الدقيقة ال 32 اثر حالة تسلل صحيحة كما سدد طلال جازع تسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يجد حارس مرمى القادسية احمد الفضلي صعوبة في التعامل معها لينتهي الشوط الاول بتعادل سلبي.

وتحسن اداء الفريقين في الشوط الثاني لا سيما من الكويت ونظم الفريقان عدة طلعات هجومية وكاد محترف الكويت جمعة سعيد ان يتقدم لفريقه الا ان رأسيته مرت بجانب المرمى كما سدد زميله عبدالهادي خميس كرة من داخل منطقة الجزاء ابعدها حارس مرمى القادسية الفضلي.

وكاد لاعب القادسية أحمد الظفيري ان ينهي الامور بوقتها الاصلي اثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ال90 من المباراة جاءت قريبة من المرمى لينتهي الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بدون اهداف.

واحتكم الفريقان لوقتين اضافين لمدة 30 دقيقة لم تحمل جديدا ليحتكما الى ضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للكويت باحرازه لجميع ركلاته الخمس بينما اضاع البديل محمد الفهد الركلة الثالثة للقادسية.

وبفوز نادي الكويت اليوم يكون قد حصد ثاني القابه هذا الموسم بركلات الجزاء بعد ان توج في بداية الموسم بلقب كأس السوبر على حساب القادسية ايضا.