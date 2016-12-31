اللجنة الأولمبية الدولية

كتب بواسطة: %s جريدة الجريدة المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 20:09 31/12/2016 حدث بتاريخ: 20:09 31/12/2016

واصلت اللجنة الأولمبية الدولية تعنتها ضد ملف الرياضة، حيث ارسلت كتابا مساء اليوم إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، اكدت خلاله رفضها لرفع النشاط عن الرياضة الكويتية على المستوى الخارجي.

ووضعت اللجنة الأولمبية عدة شروط من أجل رفع تعليق النشاط الرياضي تمثلت في تعديل القوانين الرياضية مع إعادة مجالس إدارات الاتحاد الرياضية التي تم حلها إلى جانب التنازل عن القضايا التي رفعتها الحكومة على الأولمبية الكويتية والدولية.

وكان الحمود قد ارسل مؤخرا عدة كتب الأسبوع الماضي، إلى بعض الهيئات الرياضية الدولية والقارية من بينها اللجنة الأولمبية الدولية طالبها فيها برفع تعليق النشاط الرياضي.

وابدت الحكومة مرونة في الفترة الماضية، حينما وافقت على تعديل القوانين مع إصدار قانون رياضي جديد خلال ستة أشهر على اقصى تقدير، بيد أن الأولمبية عادت للكيل بمكيالين والتعنت الواضح ضد الكويت.