السماح لعناصر الشرطة في نيويورك بوضع العمامة وارخاء اللحى تماشيا مع دينهم

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 23:58 30/12/2016 حدث بتاريخ: 20:59 30/12/2016

بات بامكان رجال الشرطة في نيويورك ارخاء لحاهم ووضع العمامة تماشيا مع دينهم في اجراء يطالب به عناصر من السيخ والمسلمين منذ فترة طويلة.

وقال قائد شرطة نيويورك جيمس اونيل "اننا نغير القواعد لكي يتمكن كل الذين يريدون التقدم للانضمام الى افضل قوة شرطة في البلاد من القيام بذلك".

واضاف في كلمة امام الفوج الجديد من كلية الشرطة في نيويورك اوردتها وسائل الاعلام الاميركية "نريد ان نجعل شرطة نيويورك تتمتع باكبر تنوع ممكن واظن ان هذا القرار سيساهم كثيرا في ذلك".

وتسمح بعض قوى الشرطة البلدية باحترام هذه الخصائص الدينية خصوصا في واشنطن وريفيرسايد في نيويورك على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبات بامكان عناصر شرطة نيويورك من السيخ ان يتقدموا بطلب لاعتمار العمامة بطولها الطبيعي شرط ان تكون زرقاء اللون فيما كان يسمح لهم حتى الان بوضع عمامة قصيرة يمكن ان تحتويها القبعة الرسمية.

واتت هذه التغييرات بعدما رفع شرطي مسلم شكوى ضد الشرطة العام الماضي لانها علقت مهامه بسبب ارخائه لحية لا تتماشى مع القواعد المعتمدة.

الا ان هذا الشرطي مسعود سيد اعتبر ان النظام الجديد غير كاف. وهو يريد ان يسمح لعناصر الشرطة لارخاء لحى يصل طولها الى خمسة سنتمترات.