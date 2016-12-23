حاكم نيويورك اندرو كوومو يزور احدى المحطات الجديدة لقطار الانفاق في نيويورك في 19 ديسمبر 2016

كتب بواسطة: %s الفرنسية المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 22:17 23/12/2016 حدث بتاريخ: 19:25 23/12/2016

يتحقق في الأول من كانون الثاني/يناير بعد طول انتظار احد احلام سكان نيويورك مع افتتاح ثلاث محطات جديدة لقطارات الانفاق في اطار فكرة مطروحة منذ حوالى قرن لتوسيع شبكة المترو في المدينة، وهي من بين الاكثر اكتظاظا في العالم، في اتجاه شرق مانهاتن.

وقال حاكم ولاية نيويورك اندرو كوومو "ولى زمن رهاب الاماكن الضيقة الذي ينتباكم" عند النزول الى محطات قطارات الانفاق اذ ان المحطات الجديدة على "خط الجادة الثانية" ستتميز بقدر كبير من الانارة مع مساحة كبيرة "ومجرد التفرج على الاعمال الفنية" لاربعة فنانين معاصرين "يستحق الزيارة".

ومن بين هؤلاء الفنانين، انجز الرسام المعروف تشاك كلوز للمحطة الجديدة في الشارع رقم 86 اثني عشر رسم بورتريه عملاق من الفسيفساء تمثل المؤلف الموسيقي فيليب غلاس او مغني الروك الشهير لو ريد. ومن شأن ذلك أن ينسي ربما المعاناة التي شكلتها ورشة اقامة هذا المشروع وهو اكبر توسعة لشبكة قطارات الانفاق في نيويورك منذ اكثر من خمسين عاما.

وقد جند الحاكم الديموقراطي الذي جعل من تجديد البنى التحتية لازمة له على غرار دونالد ترامب، خلال الاشهر الماضية كل طاقاته للالتزام بالمهلة المحددة عند 31 كانون الاول/ديسمبر.

وتعود فكرة اقامة خط لقطارات الانفاق يصل الى الجادة الثانية الى سنة 1929. وقد تأجل تحقيقها مرة اولى بسبب ازمة الثلاثينات وعادت للظهور بعد الحرب العالمية الثانية.

ويتطرق المسلسل التلفزيوني الشهير "ماد من" الذي تدور احداثه في نيويورك خلال الستينات، الى مشروع توسعة بلا نهاية اذ يشرح وكيل عقاري لإحدى بطلات العمل أن قيمة شقتها في منطقة أبر ايست سايد سترتفع بواقع اربعة اضعاف مع افتتاح الخط.

ولا يزال كثير من سكان نيويورك يشككون في قرب افتتاح محطات قطارات الانفاق في الشوارع 72 و86 و96 التي ستربط حي أبر ايست سايد السكني بشبه جزيرة كوني ايلاند المعروفة بمتنزهها الشهير.

- شبكة متداعية واكتظاظ -

وقالت جاين غايارد العاملة في مجال الديكور في منطقة ابر ايست سايد ان احتمال انجاز المشروع في الموعد المحدد في الاول من كانون الثاني/يناير "هو 50 % بنظري".

وأضافت "اعيش في الحي منذ العام 1967 ولم يتوقف الحديث عن المشروع يوما". وحتى في حال الالتزام بالموعد، "لن اكون من طلائع مستخدمي القطارات اذ اظن انها لن تسير بشكل جيد في البداية".

غير أن كبرى المدن الاميركية التي يقطنها 8,5 ملايين نسمة تحتاج بالفعل الى توسعة شبكتها.

ولم تتوقف حركة الركاب عن التوسع خلال السنوات الاخيرة. وعلى رغم تسجيل مستويات ادنى من المعدلات العالية جدا لاستخدام قطارات الانفاق في مدن طوكيو وبكين وسيول الاسيوية الكبرى، احصت شبكة قطارات الانفاق في نيويورك مع محطاتها البالغ عددها 422 والتي تعمل على مدار الساعة ما يقرب من 1,8 مليار رحلة خلال العام 2015، وهو رقم قياسي منذ سنة 1948 متقدمة بالتالي على باريس ولندن.

غير أن القسم الاكبر من الشبكة التي تأسست سنة 1904، يعود الى ما قبل 1940. ومذاك، بقيت الاستثمارات غير المتعلقة بالصيانة نادرة ولم تكن دوما ناجحة: فقد شهدت محطة حي هادسون ياردز الجديد التي اسست في ايلول/سبتمبر 2015 سريعا حالات تسرب للمياه ما جعل قسما من التجهيزات خارج الخدمة.

وعندما بنت سيول شبكة قطاراتها في سبعينات القرن الماضي، كانت نيويورك على شفير الافلاس. وتدهور سريعا وضع قطارات الانفاق مع تراكم حالات التأخير من دون التمكن من تعويض الوضع.

وثمة خطوط عدة وصلت الى اقصى طاقتها الاستيعابية بدءا بتلك التي تعبر من مانهاتن الى برونكس مرورا بجادة ليكسينغتون. وعند ساعات الذروة، يفوت المستخدمون احيانا قطارات عدة قبل الصعود الى قطارات مكتظة.

وفي هذا الاطار، يوجه كثيرون انتقادات لمشروع التوسعة الجديد اذ يشيرون الى انه على رغم الاستثمار البالغة قيمته 4,4 مليارات دولار وتوقع استخدام 200 الف راكب يوميا للقطارات، لن يكون التحسن الا طفيفا.

وتقول فاليري مايسن رئيسة جمعية قاطنين في المنطقة "لا اعرف احدا سيحسن ذلك من حياته اليومية"، مضيفة "هذا الامر لن يسمح للناس بالتنقل في الجادة الثانية صعودا ونزولا، من الخداع تماما تسمية ذلك ب+خط الجادة الثانية+".

ولا تزال اقامة خط حقيقي يعبر من المنطقة الشرقية لمانهاتن من شمالها الى جنوبها هدفا بعيد المنال، تبعا للمخطط الاساسي.

وثمة مرحلة ثانية مرتقبة لتوسيع الشبكة الى الشمال حتى هارلم، مع تخصيص ميزانية قدرها ستة مليارات دولار اضافية. لكن نظرا الى التأخير المتراكم للمشروع، لم يعد احد يجرؤ على الاعلان عن تواريخ لانجاز الاعمال في هذا الخط.