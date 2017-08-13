وزارة الاعلام السعودية تحيل المسيء للراحل عبدالحسين عبدالرضا الى لجنة المخالفات

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: ثقافة وفنون نشر بتاريخ: 3:13 13/08/2017 حدث بتاريخ: 3:13 13/08/2017

‏احالت وزارة الثقافة والاعلام السعودية المدعو د. علي الربيعي الى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته لنظام المطبوعات والنشر.

وكان المدعو الربيعي كتب عدة تغريدات في حسابه على تويتر يرفض فيها الترحم على الفنان الكويتي الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا بحجة انه من الطائفة الشيعية.

⁩ولاقت تغريدات الربيعي رفضا واسعا من محبين الفنان بوعدنان والرافضين لخطاب الكراهية.

والجدير بالذكر ان المدعو الربيعي ليس سعوديا بل يمنيا مقيم في المملكة.