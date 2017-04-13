الافراج عن المغني المغربي سعد لمجرد المتهم بالاغتصاب مع تزويده بسوار الكتروني

المغني المغربي سعد لمجرد

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: ثقافة وفنون نشر بتاريخ: 18:04 13/04/2017 حدث بتاريخ: 18:05 13/04/2017

امر القضاء الفرنسي الخميس بالافراج عن نجم الغناء المغربي سعد لمجرد المتهم بالاغتصاب في باريس مع تزويده بسوار الكتروني على ما افادت مصادر مختلفة وكالة فرانس برس.

وقد وجهت الى سعد لمجرد البالغ 32 عاما في 28 تشرين الاول/اكتوبر في باريس تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وادخل السجن للاشتباه بانه اعتدى قبل يومين على ذلك في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.

وقد امرت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس بالافراج عنه على ما قال محامياه جان-مارك فيديدا واريك دوبون-موريتي لوكالة فرانس برس.