الافراج عن المغني المغربي سعد لمجرد المتهم بالاغتصاب مع تزويده بسوار الكتروني
امر القضاء الفرنسي الخميس بالافراج عن نجم الغناء المغربي سعد لمجرد المتهم بالاغتصاب في باريس مع تزويده بسوار الكتروني على ما افادت مصادر مختلفة وكالة فرانس برس.
وقد وجهت الى سعد لمجرد البالغ 32 عاما في 28 تشرين الاول/اكتوبر في باريس تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وادخل السجن للاشتباه بانه اعتدى قبل يومين على ذلك في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.
وقد امرت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس بالافراج عنه على ما قال محامياه جان-مارك فيديدا واريك دوبون-موريتي لوكالة فرانس برس.