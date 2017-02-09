مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يستقبل المسرحية الموسيقية العالمية الشهيرة "كاتس"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ثقافة وفنون نشر بتاريخ: 10:45 09/02/2017 حدث بتاريخ: 10:45 09/02/2017

أقام مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي اليوم مؤتمراً صحافياً للإعلان عن استقباله للمسرحية الغنائية الأشهر في العالم، "كاتس"، والتي تعد من أجمل الأعمال التي تم إنتاجها وتلحينها. ويستقبل المركز هذه المسرحية بعد أن جالت العالم وعُرضت أكثر من تسعة ألاف مرة، لتصل الكويت وتُعرض على مسرح الوطني استكمالاً للمسيرة الثقافية التي أطلقها المركز منذ شهر أكتوبر الماضي.

وترأس المؤتمر من جانب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي كل من السيد وليد العوضي، رئيس الشركة المشغلة للمركز، والسيد أدريان إليس، المدير التنفيذي للشركة المشغلة للمركز، في حين حضر المؤتمر من جانب مجموعة برودواي للترفيه التي تقدم مسرحية "كاتس" الغنائية، كل من السيد جيمس بيليوس وستيف دايموند.

وسبق أن استقبل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي العديد من العروض الاستثنائية أقيمت بمستويات عالمية، تضمنت حفلات موسيقية لفنانين وموسيقيين محليين وعرب وعالميين ومسرحيات وعروض ترفيهية.

ويأتي عرض مسرحية "كاتس" الغنائية إلى الكويت بعد جولة تضمنت أكثر من 30 بلداً إلى اليوم.

وقال السيد جيمس بيليوس: "يسرنا جداً أن نكون في الكويت لتقديم أعظم عمل مسرحي غنائي في العالم، فهذه التجربة الأولى لنا في الكويت. يتطلع فريق العمل بشغف لتأدية هذه الأيقونة المسرحية الغنائية التي حازت على تقديرات عالمية منذ أول عرض لها، ولا زلنا إلى اليوم نؤكد على تقديم عرض مسرحي أكثر إبهاراً عرضاً تلو الآخر. نفخر بأن نكون في هذا الصرح الضخم والرائع الذي يتمثل به مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتقديم مسرحية "كاتس" التي لا شك سيتمتع بها الحضور ويسافر في عالمها الآسر."

ومن ناحيته، قال السيد ستيف دايموند: "لدينا فرصة رائعة لاستكشاف الفرص المتوفرة لدينا في المنطقة لتقديم عروض رائعة. إن مسرحية كاتس الغنائية هي مسرحية كلاسيكية يجب على الكل مشاهدتها، وقد جئنا بها إلى الكويت بطاقم من 70 شخصاً من المملكة المتحدة ودول أخرى لتقديم المسرحية الغنائية الأصلية التي تقدم في المملكة المتحدة. تجربتنا إلى اليوم في الكويت سكانت إيجابية جداً ونتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل القريب."

وبمناسبة عرض المسرحية الغنائية في الكويت، أقامت مجموعة "كاتس" ورشة تدريبية خاصة لطلاب الفنون وذلك بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث تضمنت الورشة حلقة خاصة بالرقص قدمها الممثل الرئيسي للمسرحية وأيضاً تجربة لأزياء المسرحية الغنائية.

وقام بتأليف مسرحية كاتس الغنائية الموسيقي الشهير أندرو لويد ويبر، وتدور أحداث المسرحية الغنائية التي تشكل مزيجاً رائعاً من الخيال والدراما والرومانسية، والمقتبسة عن كتاب المؤلف الكبير تي. إس. إليوت "كتاب الجرذ العجوز عن القطط العملية" "Old Possum’s Book of Practical Cats"، حول لقاء القطط السنوي، في تزاوج متألق من الموسيقى والرقص والشعر. وقد وصفت صحيفة الديلي ميل البريطانية هذا العرض "بالكمال"، مانحة إياه نقداً إيجابياً بمستوى 5 نجوم، إلى جانب فوزه بمجموعة من الجوائز من مؤسسات الصحافة البريطانية عبر السنين.

وتم عرض مسرحية "كاتس" للمرة الأولى على مسرح نيو لندن في عام 1981، وعُرضت منذ ذلك الحين أكثر من 9000 مرّة. وتتضمن المسرحية أغاني كلاسيكية جالت العالم، أكثرها شهرةً أغنية "ميموري" التي تم تسجيلها من قبل أكثر من 150 فناناً، منهم باربرا سترايسند وجوني ماتيس وليبيريس. وعادت مسرحية "كاتس" إلى مسرح "ويست إند" في ديسمبر 2014، لتجمع مجدداً شمل الفريق الإبداعي الأصلي، الذي يتألف من المدير تريفور نان، والمدير المساعد ومصمم الرقصات جيليان لين، والمصمم جون نابيير، والملحن آندرو لويد ويبر.

ويعد عرض الإنتاج الأصلي لهذه المسرحية الغنائية الأطول في تاريخ مسرح "ويست إند" والبرودواي، وقد حضر المسرحية أكثر من 73 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، حيث استطاعت أن تسحر ألباب الجمهور في أكثر من 300 مدينة. سجلت مسرحية كاتس الغنائية رقماً قياسياً في عدد ومدة عرضها، كما تم ترشيحها للفوز بجائزة أوليفييه في عام 2015.

هذا وتعرض مسرحية كاتس الغنائية في المركز من 9 إلى 12 فبراير 2017. ويمكن شراء التذاكر عبر الموقعن الإلكتروني: http://jacc-kw.com وwww.platinumlist.net .

عن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي:

مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي هو منبر للتبادل الثقافي والبيئة التي تحتوي الجميع في كافة المجالات الثقافية والفنية والأدبية ومحطة الإبداع والتفكير الحر في دولة الكويت والوطن العربي واستحضار الهوية الكويتية وإعادة تشكيلها من خلال الوسائل الإبداعية الحديثة.

ويتكون المركز من أربعة مبان تمتد على مساحة 214 ألف متر مربع وتحمل داخلها الديكورات واللوحات الفنية التي تعكس ثقافة الكويت العربية والإسلامية. ويتكون المبنى الأول والأكبر المسرح الوطني والمسرح الدرامي وآخر للبروفات. أما المبنى الثاني، فهو مركز الموسيقى مكوّن من قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية ومسرح صغير، فضلاً عن مكتبة للمؤلفات الموسيقية مخصصة لجميع الأعمار. وخصص المبنى الثالث للمؤتمرات ويحتوي على قاعة سينما وقاعة متعددة الأغراض وقاعة مخصصة للمحاضرات، بينما يشتمل المبنى الرابع على المكتبة والمستندات التاريخية وقاعات المكتبة ومسرح متعدد الأغراض وقاعة اجتماعات. وتستضيف المساحة الخارجية للمركز مطاعم محاطة بمساحات خضراء عدة ونوافير مائية وبحيرات اصطناعية إضافة إلى مسرح مكشوف وساحة العلم، فضلاً عن مواقف للسيارات تتسع لحوالي 3200 سيارة.