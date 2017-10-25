النائب الطبطبائي: لم أقل أي معلومة فيها كذب .. والوزير العبدالله يرد: أدلتك قدمها للجهة القضائية

النائب د. وليد الطبطبائي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 11:51 25/10/2017 حدث بتاريخ: 11:51 25/10/2017

قال النائب د. وليد الطبطبائي انه يتفهم اعتزاز وفخر اي أم بولدها، مضيفا في تغريدة له "ولكن لم أقل اي معلومة خلال كلمتي بالاستجواب فيها كذب او مجافاة للحقيقة وكل الكلام مثبت بالوثائق والأدلة".

تغريدة الطبطبائي رد عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالقول " وانا اتفهم الحقوق و الواجبات الدستورية والاعراف الاجتماعية التي تحكمنا. فأدلتك إن شاء الله تقدمها للجهة القضائية - يا تديني يا تدينك".