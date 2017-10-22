سمو الأمير للغانم والوفد البرلماني: "رفعتم رأس إخوانكم بالكويت"

سمو الأمير مستقبلًا رئيس مجلس الأمة ووفد الشعبة البرلمانية

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:28 22/10/2017 حدث بتاريخ: 16:28 22/10/2017

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في الجمعية العامة الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.

وقال صاحب السمو أمير البلاد خلال اللقاء مخاطبًا الوفد: "اللي رفعتوا روس اخوانكم بالكويت.. وأتمنى أنكم لا تنظروا إلى ما يكتب ويقول.. حتشوفون لما توصلون ماذا كتبوا لأنه حسد.. لذلك الحقيقة انا شخصيا فخور".

ورد رئيس مجلس الأمة بالقول: "طويل العمر إذا تأذن لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء الوفد طويل العمر.. احنا اللي ممنونين ولم أجد من الكلمات حقيقة دعمك ومساندتك في كل مراحلنا ولعل ما حدث خلال هذه الزيارة.. يمكن شرحت لسموك تفاصيلها وخلفياتها ولما أتى البعض يشكك في موقف أنت طويل العمر ربيتنا عليه واحنا دائما نقول نحن تلاميذ مدرستك وأبناؤك لتأتي رسالتك تحمل من المعاني الكثير لعلي أكرر يعني بوجود أختي وإخواني ما قلت له لك قبل قليل..

إن هذه أغلى رسالة لي في حياتي لما تأتي من الكبير الحكيم في الوقت المناسب لتؤكد على موقف بلد وأمة وهذا أكبر وسام الواحد ممكن يحطه على صدره.. مو لي شخصيا لكل البرلمان الكويتي ولمجلس الأمة الكويتي.. لا يوجد شعب يملك حاكم وأمير يقدر وبحكمة مثل ما قمت به يا صاحب السمو.. فلك كل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان.. وقلت لك إن كانت كلمات لغة الضاد بما رحبت لن توفيك حقك يا طويل العمر.. ألف شكر على ما قمت به".

وقال صاحب السمو: "الأخ الرئيس تحية إكبار واحترام فعلا يعني الإنسان يقول والحمد لله يعتز أن في رجال مثلكم يقفوا مثل هذا الموقف أمام العالم كله".