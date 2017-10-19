الوزير الروضان: انتهينا من قانون الرياضة ونشكر الـ"فيفا" لتعاونها وقطر التي لعبت دور الوسيط

وزير التجارة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:47 19/10/2017 حدث بتاريخ: 16:25 19/10/2017

أعلن وزير التجارة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان عن الانتهاء من قانون رياضي يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي (الفيفا)، مبشرا الشعب برفع الايقاف الرياضي قريبا وموجها شكره لدولة قطر التي لعبت دور الوسيط.

وقال الروضان في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم أن المفاوضات كانت بحاجة الى تكتيم إعلامي لانها كانت ممكن ان تنجح او لا، مضيفا "اليوم قمنا بسد الفجوة مع الاتحاد الدولي وأنجزنا شرط لرفع الايقاف وتبقى واحدا وهو عودة الاتحادات المنحلة أما القضايا فستزول بازالة الضرر"، لافتا الى أن هذا الأمر شأن الجمعيات العمومية والحكومة لاتتدخل فيها.

وأضاف أن الحكومة لديها مرونة لإنهاء القضايا مع الاتحاد الدولي، متمنيا أن ياخذ مشروع قانون الرياضة الجديد صفة الاستعجال من المجلس، مطالبا في الوقت ذاته أن تهدأ النفوس.

ولفت الى أن القانون الجديد للرياضة يمنح الاستقلالية الكاملة للأندية الرياضية، وقائلا ن"تطلع الى رفع الايقاف وشكرا للاتحاد الدولي لتعاونه معنا وسنرى الفانيلة الزرقاء محلقة في فضاء الرياضة من جديد قريبا".