مكافحة الفساد: إحالة قيادي في "الصحة" الى النيابة على خلفية الاشتراك بارتكاب جرائم تزوير

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:21 23/08/2017 حدث بتاريخ: 15:21 23/08/2017

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الأربعاء عن إحالة قيادي في وزارة الصحة الى النيابة العامة على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم التزوير والاشتراك فيها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان الاحالة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها.

وأضافت أنه نظرا لكون هذا القيادي من بين الفئات الخاضعة للمادة الثانية من قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 وقت تحقق الواقعة فإنه من الثابت إذن أن الجرائم المنسوبة اليه تعد من قبيل جرائم الفساد الواردة في قانون إنشاء الهيئة.

وأوضحت الهيئة انها باشرت بإجراء التحري والفحص وجمع الاستدلالات وسماع الشهود حول الوقائع فور ورود البلاغ مؤكدة وجود دلائل جدية للشبهات المنسوبة.

وأكدت استعدادها التام لتلقي البلاغات حول أي واقعة تحمل شبهات فساد أو اعتداء على المال العام أو غير ذلك من جرائم الفساد التي تختص بها الهيئة إيمانا منها بضرورة تضافر جهود الجميع لأجل منع ومكافحة الفساد.