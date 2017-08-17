الرئيس الغانم: إصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر خطوة في الاتجاه الصحيح

الغانم متحدثا للصحفيين في مركز الأعمال

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:20 17/08/2017 حدث بتاريخ: 16:20 17/08/2017

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم إن اصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية مشيرا الى ضرورة البدء في حل المشكلة الجذرية الأكبر وهي تركز القوى العاملة في القطاع الحكومي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي على هامش حضوره لفعالية إصدار أول رخصة للمشاريع متناهية الصغر ان أحد اسباب التضخم عدم توافر فرص للشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتحسين مستواه الاقتصادي المالي من دون اللجوء للحكومة.

وأوضح الغانم ان التأخر في إصدار الرخص احد العوامل الرئيسة التي كانت تعيق تأسيس الشركات، مبينا ان خطوة اليوم ستكون أحد العوامل المهمة للتشجع على العمل في القطاع الخاص.

وأضاف الغانم "في السابق كنا نسمع من الحكومة أن إجراءات إصدار الرخصة التجارية سوف ينخفض من ٦٠ يوما الى اسبوعين واليوم وبشهادة الجميع انخفضت مدة تأسيس الشركة من ٩٠ يوما الى ٣ أيام".

وأشار إلى انخفاض الاجراءات المطلوبة لإصدار رخصة من ٣٠ إجراء الى ٤ إجراءات وتقلص الزيارات المطلوبة من ١٤ زيارة الى زيارتين.

وأعرب الغانم عن امله وتفاؤله ان يكون هناك العديد من الفرص الكافية للشباب الكويتي للخروج من القطاع الحكومي وتأسيس عمل تجاري يؤدي الى تحسين وضعه الاقتصادي والمالي.

وتقدم الغانم بالشكر الى كل المعنيين في مجلس الوزراء والحكومة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية وللعاملين والعاملات في المركز على ما يقومون به من جهد وعلى هذا الإنجاز الواقعي والملموس.

من جانبه أعرب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن سعادته بالمشاركة في افتتاح قاعة المغفور له خالد الشمالي لإصدار الرخص التجارية.

وقال "إننا كأعضاء في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء نسعد بأن نرى الخطط والبرامج التي نناقشها تخرج إلى النور وبخاصة ما يصب في مصلحة الشباب".

وأوضح أن إصدار الرخص للمشاريع متناهية الصغر تساهم في ارتقاء الكويت إلى مراكز متقدمة في تصنيف البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى.