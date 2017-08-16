النائب النصف: خطوة الأندية الرياضية لعقد جمعية غير عادية تسجل لهم وندعم كل ما من شأنه رفع الإيقاف

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:10 16/08/2017 حدث بتاريخ: 16:10 16/08/2017

أشاد النائب راكان النصف بمقترح الأندية الرياضية بشأن تعديل النظام الأساسي لاتحاد القدم والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد التعديلات.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن خطوة الأندية تأخرت كثيرا وكان من المفترض أن تكون منذ بداية الأزمة الرياضية من باب الحرص على الرياضة الكويتية والشباب الرياضي الذي فاتته بطولات دولية بسبب الإيقاف الدولي غير المبرر.

وأضاف النصف أن تصحيح المسار من قبل الأندية الرياضية ودعوتهم لعقد جمعية عمومية غير عادية للخروج من الأزمة موقف يسجل لهم، مؤكدا على دعمه لكل ما يصب في مصلحة الشباب الكويتي ويرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

واستغرب النصف موقف قلة من الأندية، التي رفضت العمل مع البقية في طريق تصحيح المسار، مؤكدا ان هذه الأندية تفكر بمصالح ضيقة، تهدف الى خدمة أشخاص بعينهم، بعيدا عن اي تفكير في مصلحة الرياضة والكويت كبلد والتي هي أكبر وأثمن من أي اسم أو شخص.