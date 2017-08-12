الرئيس الغانم: نشيد بجهود "الداخلية" بالقبض على المدانين في "خلية العبدلي"

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:24 12/08/2017 حدث بتاريخ: 17:24 12/08/2017

اشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم بوزارة الداخلية لجهودها في إلقاء القبض على المحكومين نهائيا في قضية خلية العبدلي.

وقال الغانم إن رجال الداخلية بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أثبتوا أنهم أهل للدعم والثقة التي وضعها سمو أمير البلاد بهم.

وأشار إلى الثقة التي أبداها نواب الأمة خلال الاجتماع النيابي الحكومي الذي بحث قضايا المنطقة والهاربين من العدالة في كافة القضايا ومنها قضية خلية العبدلي.

وأضاف ان إلقاء القبض على المحكومين في قضية خلية العبدلي يؤكد سلامة موقف النواب في دعمهم وثقتهم لجهود وزارة الداخلية معربا عن امله في القاء القبض على بقية المحكومين في هذه القضية وكذلك الهاربين من العدالة في قضايا المال العام وامن الدولة الاخرى.

واكد ان مجلس الامة سيظل داعما لكافة الجهود المخلصة والوطنية التي تبذلها الاجهزة الامنية داعيا الى الالتفاف الوطني حول توجيهات سمو الامير في هذا الشأن بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.