ذوي الاحتياجات البرلمانية: تخفيض سن التقاعد لمن يرعى معاق من 20 سنة الى 15 للرجل و15 الى 10 للمرأة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:13 15/06/2017 حدث بتاريخ: 15:35 15/06/2017

أكدت عضو لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائبة صفاء الهاشم ان اجتماع اللجنة تناول مواضيع عدة منها من يعتني بالمعاق من الوالدين وخفض سن التقاعد لهم من 20 الى 15 سنة للرجل ومن 15 الى 10 سنوات للمرأة الذي تمت الموافقة عليه، مبينة ان اقتراح تخفيض سن التقاعد مر بالتصويت 2-2 ولكن كفة صوت الرئيس رجحت مروره وسيتم تحويله الى المجلس.

وقالت الهاشم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم انها تتفق مع وجهة نظر التأمينات والعناية بالمعاق من قبل والديه واجب انساني تفرضه الغريزة، مضيفة مدعين الإعاقة بازدياد والشهادات المزورة قدرت ب 592 شهادة لاسيما مدعي الاعاقات الشديدة بالرغم من أعاقتهم غير ذلك، وهذا بينته لنا دكتوره في الهيئة العامة للإعاقة وانه يتكرر بشكل يومي.

واوضحت الهاشم بان الدولة لم تبخل في تقديم المساعدة العينية من كراسي للمعاق وغيره بالاضافة الى العلاج الطبيعي ، مؤكدة ان الاقتراحات تحتوي طلبات مالية كبيرة.

وبينت الهاشم بان المعاق ليس من حرمه الله بفقدان عضو من جسده وأعطيه صفة خاصة، انما المفروض ان نعزز ذاته كي يندمج بالمجتمع، لا يجوز هذا الدلال حتى وصلت بعض المساعدات تتعدى راتب الموظف مما يجعل المعاقين يرفضون العمل.

وقالت الهاشم تمت الموافقة على بإنشاء معاهد خاصة في المعاقين بالمحافظات الستة تختص بالدراسة وغيرها، مشيرة انه أيضا تم رفض بعض الاقتراحات التي رأتها اللجنة بأنها غير واقعية.